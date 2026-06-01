Prima pagină » Știri externe » Péter Magyar vrea să modifice Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ce acuzații i se aduc

Péter Magyar vrea să modifice Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ce acuzații i se aduc

Péter Magyar vrea să modifice Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ce acuzații i se aduc
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat luni că va face demersurile necesare pentru a modifica Constituția Ungariei pentru a-l destitui pe președintele țării, Tamás Sulyok, anunță presa de la Budapesta. Decizia acestuia vine în urma unui conflict politic major care a apărut imediat după ce Magyar a preluat funcția de prim-ministru și a promis eliminarea structurilor asociate cu Viktor Orban.

Șeful statului nu va fi demis din funcție prin regulile existente, ci cu ajutorul unor noi legi și a unui amendament constituțional, un proces care va dura o lună. Péter Magyar i-a impus președintelui un ultimatum pentru a demisiona de bunăvoie până la data de 31 mai, dar Tamás Sulyok a refuzat să plece din funcție.

„Republica maghiară nu aparține nici lui Tamás Sulyok, nici lui Viktor Orbán, nici vreunui partid”, a declarat Péter Magyar într-o conferință de presă de după întâlnirea cu președintele Ungariei.

„Am venit să discut cu președintele Republicii Tamás Sulyok despre responsabilitățile sale, deoarece dorim să restabilim autoritatea uneia dintre cele mai importante funcții de drept public”, a declarat Péter Magyar.

Tamás Sulyok este criticat pentru că în timpul mandatului său a închis ochii la neregulile comise de Viktor Orban și acoliții săi. Magyar s-a plâns președintelui că nu s-a pronunțat nici în momente de nedreptate la adresa ungurilor din Transilvania, Trnascarapatia și Slovacia.

Recomandările autorului:

Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul

UE deblochează 16 miliarde de euro pentru Ungaria, dar plățile mai durează. Ce pași mai are de urmat premierul Magyar și ce fonduri rămân înghețate

Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Operațiune riscantă de salvare într-o peșteră din Italia. Un speolog a fost scos în viață după 12 ore de la 120 de metri adâncime
13:54
Operațiune riscantă de salvare într-o peșteră din Italia. Un speolog a fost scos în viață după 12 ore de la 120 de metri adâncime
FLASH NEWS Presa din Ucraina îl critică pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
13:03
Presa din Ucraina îl critică pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
RĂZBOI Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia
11:47
Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia
CONTROVERSĂ Financial Times: Petrolierele vechi din „flota fantomă” a lui Putin riscă să provoace una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii
11:25
Financial Times: Petrolierele vechi din „flota fantomă” a lui Putin riscă să provoace una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii
RĂZBOI Trump anunță că Iranul „își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere” cu SUA. „Stați liniștiți, totul se va termina bine”
11:24
Trump anunță că Iranul „își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere” cu SUA. „Stați liniștiți, totul se va termina bine”
FLASH NEWS SUA au lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Bilanțul total al operațiunii împotriva narcotraficanților urcă la 205 morți
10:41
SUA au lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Bilanțul total al operațiunii împotriva narcotraficanților urcă la 205 morți
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
CNAS schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat pe banii statului. Ce prevede proiectul pus în transparență
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin război hibrid înainte ca acesta să fie inventat oficial”
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula pe care mulți părinți o ignoră
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
REACȚIE Victor Ciutacu reacționează la demisia lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3: „E o politică deliberată de a ne scoate de pe sticlă”
13:55
Victor Ciutacu reacționează la demisia lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3: „E o politică deliberată de a ne scoate de pe sticlă”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă de la roș-albaștri
13:23
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă de la roș-albaștri
INEDIT Un lac dispărut de peste un secol a revenit spectaculos, apoi a început să se evapore din nou
13:22
Un lac dispărut de peste un secol a revenit spectaculos, apoi a început să se evapore din nou
ECONOMIE Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
13:09
Petrişor Peiu: Unul din 5 tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători asiatici
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
12:44
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Gen. (R.) Dorin Toma
12:43
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Gen. (R.) Dorin Toma

Cele mai noi

Trimite acest link pe