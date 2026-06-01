Premierul ungar Péter Magyar a anunțat luni că va face demersurile necesare pentru a modifica Constituția Ungariei pentru a-l destitui pe președintele țării, Tamás Sulyok, anunță presa de la Budapesta. Decizia acestuia vine în urma unui conflict politic major care a apărut imediat după ce Magyar a preluat funcția de prim-ministru și a promis eliminarea structurilor asociate cu Viktor Orban.

Șeful statului nu va fi demis din funcție prin regulile existente, ci cu ajutorul unor noi legi și a unui amendament constituțional, un proces care va dura o lună. Péter Magyar i-a impus președintelui un ultimatum pentru a demisiona de bunăvoie până la data de 31 mai, dar Tamás Sulyok a refuzat să plece din funcție.

„Republica maghiară nu aparține nici lui Tamás Sulyok, nici lui Viktor Orbán, nici vreunui partid”, a declarat Péter Magyar într-o conferință de presă de după întâlnirea cu președintele Ungariei. „Am venit să discut cu președintele Republicii Tamás Sulyok despre responsabilitățile sale, deoarece dorim să restabilim autoritatea uneia dintre cele mai importante funcții de drept public”, a declarat Péter Magyar.

Tamás Sulyok este criticat pentru că în timpul mandatului său a închis ochii la neregulile comise de Viktor Orban și acoliții săi. Magyar s-a plâns președintelui că nu s-a pronunțat nici în momente de nedreptate la adresa ungurilor din Transilvania, Trnascarapatia și Slovacia.

