Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”

După ce Rusia a invadat Ucraina, în anul 2022, milioane de ucraineni și-au construit viața în străinătate. Ceea ce se aștepta a fi o strămutare pe termen scurt se transformă din ce în ce mai mult în migrație pe termen lung. Mulți se adaptează la piețele muncii, universitățile și sistemele sociale din Europa de Vest.
La începutul acestui an, aproape 5,8 milioane de ucraineni se aflau încă sub protecție temporară, majoritatea în UE și în alte țări europene, potrivit ONU.
Iar sondajele arată că, pe măsură ce războiul se prelungește, intenția de întoarcere în Ucraina este în scădere.
„În 2024, 32% au declarat că intenționează cu siguranță să se întoarcă acasă. Dar, până în 2025, această cifră scăzuse la 22%. Numărul celor care au declarat că nu intenționează să se întoarcă a crescut de la 19% la 31%”, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).
Această tendință reprezintă o provocare strategică urgentă pentru Kiev. Conducerea țării încearcă să protejeze rezistența economică a Ucrainei, stabilitatea demografică și securitatea națională pe termen lung.
Tinerii ucraineni sunt mobili și adaptabili, se arată în analiza CEPA. Au competențe digitale și conexiuni internaționale, exact ceea ce are nevoie Ucraina.
Deciziile lor nu se referă doar la evitarea războiului, ci se bazează pe o evaluare a întoarcerii acasă în comparație cu viitorul pe care l-ar putea avea în altă parte.
Nu mai este vorba dacă își iubesc țara suficient de mult încât să se întoarcă – majoritatea încă o fac – ci dacă Ucraina poate face din întoarcere o alegere rațională și atractivă.
„Mulți tineri sunt motivați de aspirațiile pentru educație, autorealizare, experiență globală și dezvoltare profesională. Și nu este vorba doar de cei care sunt deja în străinătate, aproape 30% dintre tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani care sunt încă în țară spun că ar lua în considerare plecarea definitivă dacă granițele ar fi complet deschise”, se mai precizează în analiza publicată de CEPA.
Ucraina concurează cu Europa nu doar pentru investiții, ci și pentru capitalul uman. Țara nu se poate reconstrui cu succes dacă cea mai ambițioasă și competitivă generație a sa la nivel global își stabilește traiul permanent în altă parte.
„În schimb, Ucraina trebuie să se concentreze pe a deveni o țară în care oamenii talentați își pot imagina succes profesional, securitate personală și stabilitate pe termen lung. Oportunitățile economice vor fi esențiale pentru aceasta.
Redresarea nu se poate baza exclusiv pe reconstrucția infrastructurii distruse, ci trebuie să implice și o economie centrată pe productivitate, tehnologie, antreprenoriat și integrare pe piețele europene.
Această transformare necesită investiții pe termen lung în educație și dezvoltarea talentelor. Dar și strategii de valorificare a aceluiași tip de inovație, invenție și abilități tehnice care au determinat adaptarea rapidă și cu succes a Ucrainei la războiul cu drone”, notează Kateryna Odarchenko, autoarea analizei.
Factorii de decizie politică vor trebui, de asemenea, să echilibreze cu atenție interesele diferitelor grupuri afectate de război.
Încurajarea ucrainenilor din străinătate să se întoarcă în țară este o prioritate strategică. Măsurile de reintegrare nu trebuie percepute ca venind în detrimentul veteranilor, al persoanelor strămutate în interiorul țării sau al celor care au rămas în țară pe tot parcursul conflictului.
Asigurarea unui sprijin echitabil, transparent și accesibil pe scară largă va fi esențială pentru menținerea coeziunii sociale în timpul reconstrucției.
Pentru mulți ucraineni, în special pentru tinerii profesioniști, calitatea instituțională rămâne decisivă.
Corupția, instanțele slabe, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării.
„Acțiunea împotriva corupției nu este secundară reconstrucției. Este reconstrucție.
Centralele electrice pot fi reconstruite. O generație pierdută este mult mai greu de recuperat”, se mai menționează în analiza CEPA.
RECOMANDAREA AUTORULUI: