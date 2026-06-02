Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării"

Cristian Lisandru
După ce Rusia a invadat Ucraina, în anul 2022, milioane de ucraineni și-au construit viața în străinătate. Ceea ce se aștepta a fi o strămutare pe termen scurt se transformă din ce în ce mai mult în migrație pe termen lung. Mulți se adaptează la piețele muncii, universitățile și sistemele sociale din Europa de Vest.

La începutul acestui an, aproape 5,8 milioane de ucraineni se aflau încă sub protecție temporară, majoritatea în UE și în alte țări europene, potrivit ONU.

  • Printre aceștia se numărau 1,2 milioane de ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, numai în UE.
  • Este chiar grupa de vârstă de care Ucraina va depinde pentru reconstrucție, inovare, modernizare, antreprenoriat, administrație și reconstrucția populației sale.

Iar sondajele arată că, pe măsură ce războiul se prelungește, intenția de întoarcere în Ucraina este în scădere.

„În 2024, 32% au declarat că intenționează cu siguranță să se întoarcă acasă. Dar, până în 2025, această cifră scăzuse la 22%. Numărul celor care au declarat că nu intenționează să se întoarcă a crescut de la 19% la 31%”, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

O provocare strategică urgentă pentru Kiev

Această tendință reprezintă o provocare strategică urgentă pentru Kiev. Conducerea țării încearcă să protejeze rezistența economică a Ucrainei, stabilitatea demografică și securitatea națională pe termen lung.

Tinerii ucraineni sunt mobili și adaptabili, se arată în analiza CEPA. Au competențe digitale și conexiuni internaționale, exact ceea ce are nevoie Ucraina.

  • Mulți au dobândit experiență profesională în străinătate.
  • S-au înscris la universități europene.
  • Și-au îmbunătățit abilitățile lingvistice.
  • Au beneficiat de medii instituționale mai stabile.

Deciziile lor nu se referă doar la evitarea războiului, ci se bazează pe o evaluare a întoarcerii acasă în comparație cu viitorul pe care l-ar putea avea în altă parte.

Nu mai este vorba dacă își iubesc țara suficient de mult încât să se întoarcă – majoritatea încă o fac – ci dacă Ucraina poate face din întoarcere o alegere rațională și atractivă.

„Mulți tineri sunt motivați de aspirațiile pentru educație, autorealizare, experiență globală și dezvoltare profesională. Și nu este vorba doar de cei care sunt deja în străinătate, aproape 30% dintre tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani care sunt încă în țară spun că ar lua în considerare plecarea definitivă dacă granițele ar fi complet deschise”, se mai precizează în analiza publicată de CEPA.

Ucraina, fără cea mai ambițioasă și competitivă generație

Ucraina concurează cu Europa nu doar pentru investiții, ci și pentru capitalul uman. Țara nu se poate reconstrui cu succes dacă cea mai ambițioasă și competitivă generație a sa la nivel global își stabilește traiul permanent în altă parte.

  • Este o provocare care nu poate fi rezolvată doar prin restricții, presiune sau apeluri emoționale.
  • Încercările de a limita mobilitatea sau de a-i face pe oameni să se întoarcă în țară ar adânci probabil alienarea, în loc să inverseze tendințele de migrație.

În schimb, Ucraina trebuie să se concentreze pe a deveni o țară în care oamenii talentați își pot imagina succes profesional, securitate personală și stabilitate pe termen lung. Oportunitățile economice vor fi esențiale pentru aceasta.

Redresarea nu se poate baza exclusiv pe reconstrucția infrastructurii distruse, ci trebuie să implice și o economie centrată pe productivitate, tehnologie, antreprenoriat și integrare pe piețele europene.

Această transformare necesită investiții pe termen lung în educație și dezvoltarea talentelor. Dar și strategii de valorificare a aceluiași tip de inovație, invenție și abilități tehnice care au determinat adaptarea rapidă și cu succes a Ucrainei la războiul cu drone”, notează Kateryna Odarchenko, autoarea analizei.

„Combaterea corupției este vitală”

Factorii de decizie politică vor trebui, de asemenea, să echilibreze cu atenție interesele diferitelor grupuri afectate de război.

Încurajarea ucrainenilor din străinătate să se întoarcă în țară este o prioritate strategică. Măsurile de reintegrare nu trebuie percepute ca venind în detrimentul veteranilor, al persoanelor strămutate în interiorul țării sau al celor care au rămas în țară pe tot parcursul conflictului.

Asigurarea unui sprijin echitabil, transparent și accesibil pe scară largă va fi esențială pentru menținerea coeziunii sociale în timpul reconstrucției.

  • Iar combaterea corupției este vitală.
  • Tinerii profesioniști care au petrecut ani trăind în sisteme europene vor compara nu doar salariile și locuințele, ci și transparența, predictibilitatea și echitatea.

Pentru mulți ucraineni, în special pentru tinerii profesioniști, calitatea instituțională rămâne decisivă.

„O generație pierdută este mult mai greu de recuperat”

Corupția, instanțele slabe, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării.

Acțiunea împotriva corupției nu este secundară reconstrucției. Este reconstrucție.

  • O țară care nu poate garanta reguli egale, instanțe independente și protecție pentru afaceri va avea dificultăți în a convinge cetățenii cu experiență internațională să se întoarcă.
  • Cel mai important atu al Ucrainei de după război nu este nici oțelul, nici betonul. Sunt oamenii. Orașele pot fi reconstruite. Drumurile pot fi reconstruite.

Centralele electrice pot fi reconstruite. O generație pierdută este mult mai greu de recuperat”, se mai menționează în analiza CEPA.

