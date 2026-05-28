Washington Post: Trump vrea să lanseze o nouă bancnotă 250 de dolari cu chipul său pe ea

Potrivit unui raport publicat de The Washington Post, în apropierea aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, apropiați ai președintelui Donald Trump din cadrul Departamentului Trezoreriei ar face presiuni pentru apariția unei bancnote comemorative de 250 de dolari cu imaginea liderului de la Casa Albă.

Reprezentanții lui Donald Trump din cadrul Departamentului Trezoreriei ar încerca să promoveze crearea unei noi bancnote de 250 de dolari, care să marcheze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite.

Potrivit The Washington Post, publicația a obținut macheta bancnotei propuse, care îl înfățișează pe Donald Trump în centru și include inscripția „250 AMERICA”.

Un design asemănător fusese prezentat încă din luna ianuarie de congresmanul republican Andy Barr din Kentucky. Acesta a publicat o fotografie cu o machetă supradimensionată a bancnotei de 250 de dolari, alături de trezorierul american Brandon Beach, numit în funcție de Trump.

Conform raportului, Beach „a îndemnat în repetate rânduri personalul” Biroului de Gravură și Tipărire din cadrul Trezoreriei să continue proiectul.

Artistul britanic Iain Alexander, autorul machetei distribuite de Barr, a declarat pentru publicație că Trump „a adorat-o absolut”.

Persoanele în viață nu pot apărea pe monede

Legea federală americană prevede că doar persoane decedate pot apărea pe monede, iar ultima dată când imaginea unei persoane în viață a fost folosită a fost în 1866, înainte ca această practică să fie interzisă.

Într-o reacție transmisă publicației, un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei a susținut că agenția responsabilă de tipărirea banilor „desfășoară o planificare și o due diligence adecvate” privind o eventuală bancnotă de 250 de dolari.

„În cazul în care acest mandat legislativ va fi promulgat, BEP acționează proactiv pentru a produce o bancnotă comemorativă de 250 de dolari care va recunoaște în mod corespunzător cea de-a 250-a aniversare a marii noastre națiuni”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Fostul director al agenției, Larry R. Felix, a explicat că o bancnotă de 250 de dolari „nu este autorizată prin lege” fără aprobarea Congresului și că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, „trebuie să primească autoritatea de a face acest lucru”.

Purtătorul de cuvânt al Trezoreriei a mai precizat că Beach „nu a cerut niciodată personalului să tipărească proiectul de lege înainte de adoptarea de către Congres”.

Funcționarii Trezoreriei: proiectul ar putea dura ani

Foști și actuali angajați citați de publicație spun că realizarea unei noi bancnote poate dura între șase și opt ani, mai ales în cazul unei valori nominale atât de mari.

Planul vine după alte inițiative privind lansarea unor monede de aur cu chipul lui Trump, despre care sursa citată notează că sunt puțin probabil să fie gata până la aniversarea de 250 de ani a Americii.

„Acești tipi cred că poți tipări ceva peste noapte și va funcționa la un bancomat. E o nebunie. Este nevoie de ani și ani și ani pentru a produce aceste bancnote, astfel încât să fie fiabile pentru public”, a declarat un angajat pentru Post.

Schimbări la conducerea biroului de tipografie

La sfârșitul lunii aprilie, directoarea biroului de tipografie, Patricia „Patty” Solimene, a fost redistribuită din funcție de conducerea Trezoreriei, după ce ea și alți angajați ar fi explicat lui Brandon Beach și consilierului Mike Brown că producerea unei bancnote de 250 de dolari ar dura ani.

„Le-a spus că nu suntem autorizați să facem asta. Nu putem progresa mai departe și toate părțile interesate nici măcar nu s-au întâlnit pentru a discuta următorii pași”, a declarat un alt angajat pentru ziar.

Într-un mesaj de adio către colegi, obținut de The Washington Post, Solimene a transmis că „nu și-a sacrificat niciodată valorile sau caracterul meu sau al organizației” și că „responsabilitatea se oprește aici”.

