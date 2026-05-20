Prima pagină » Știri externe » Donald Trump dezvăluie noi detalii despre sala de bal a Casei Albe. Construcția va avea până la 6 etaje sub pământ

Donald Trump dezvăluie noi detalii despre sala de bal a Casei Albe. Construcția va avea până la 6 etaje sub pământ

Donald Trump dezvăluie noi detalii despre sala de bal a Casei Albe. Construcția va avea până la 6 etaje sub pământ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit noi detalii despre construcția sălii de bal de la Casa Albă în timpul unui tur pentru jurnaliști. Acesta a afirmat că noua construcție se va extinde pe șase etaje sub pământ și include nu doar spații pentru evenimente, ci și un sistem de securitate impresionant, scrie Reuters.

Donald Trump a mers împreună cu un grup de reporteri în mijlocul șantierului pentru a încerca să își susțină argumentul conform căruia Congresul Statelor Unite ar trebui să aloce un miliard de dolari pentru finalizarea mult doritei construcții. În timp ce democrații și unii republicani se opun alocării suplimentare de bani, în contextul în care americanii se confruntă cu prețuri mari la benzină și cu alte consecințe ale războiului împotriva Iranului, Trump susține că sala de bal va fi în folosul tuturor.

Noua construcție, care se întinde pe o suprafață de 90.000 de metri pătrați, va eclipsa Casa Albă. Pe lângă sala de bal mult promovată, care va acomoda până la 1.000 de persoane, spațiul va include și un spital, facilități de cercetare, spații pentru militari și agenți ai Serviciilor Secrete, infrastructură pentru protecția dronelor și poziții pentru lunetiști. Sub sala de bal va exista un complex cu șase etaje adâncime, spune Trump.

„Dacă o dronă lovește, ea va ricoșa. Nu va exista nicio lovitură. Vom avea oportunități excelente pentru lunetiști. Lunetiștii noștri, nu cei ai inamicului”, a declarat Trump.

Președintele Statelor Unite a subliniat, de asemenea, că această construcție nu este finanțată din bugetul statal.

„Aceștia sunt banii mei și ai sponsorilor. Niciun cent din banii contribuabililor”, a adăugat el.

Recomandările autorului:

FT: „Criza petrolieră declanșată de războiul din Golful Persic este abia la început

Vicepreședintele SUA critică din nou Europa și cere aliaților să aloce mai mult pentru apărare. Ce spune Vance despre soldații americani din Europa

Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Dispută aprinsă între Netanyahu și Trump pe tema războiului cu Iranul. Care este motivul neînțelegerii
22:03
Dispută aprinsă între Netanyahu și Trump pe tema războiului cu Iranul. Care este motivul neînțelegerii
CONTROVERSĂ Vicepreședintele SUA critică din nou Europa și cere aliaților să aloce mai mult pentru apărare. Ce spune Vance despre soldații americani din Europa
20:11
Vicepreședintele SUA critică din nou Europa și cere aliaților să aloce mai mult pentru apărare. Ce spune Vance despre soldații americani din Europa
ENERGIE FT: „Criza petrolieră declanșată de războiul din Golful Persic este abia la început”
20:05
FT: „Criza petrolieră declanșată de războiul din Golful Persic este abia la început”
FLASH NEWS Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea
19:31
Un consilier din administrația lui Zelenski a anunțat organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Când vor avea loc acestea
FLASH NEWS Raul Castro, fostul președinte cubanez și fratele dictatorului Fidel Castro, este pus sub acuzare în SUA
19:22
Raul Castro, fostul președinte cubanez și fratele dictatorului Fidel Castro, este pus sub acuzare în SUA
SCANDAL China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
17:58
China a interzis o placă video a companiei Nvidia chiar în timpul vizitei lui Jensen Huang
Mediafax
„Pot influența formarea unui guvern.” Bolojan explică de ce neafiliații contează mai mult decât UDMR
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Eşec pentru Kremlin la Beijing: Putin a plecat fără acordul vital pentru gazele rusești și a anulat conferința de presă
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Copiii ar putea învăța să iubească legumele încă din uter

Cele mai noi

Trimite acest link pe