Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit noi detalii despre construcția sălii de bal de la Casa Albă în timpul unui tur pentru jurnaliști. Acesta a afirmat că noua construcție se va extinde pe șase etaje sub pământ și include nu doar spații pentru evenimente, ci și un sistem de securitate impresionant, scrie Reuters.

Donald Trump a mers împreună cu un grup de reporteri în mijlocul șantierului pentru a încerca să își susțină argumentul conform căruia Congresul Statelor Unite ar trebui să aloce un miliard de dolari pentru finalizarea mult doritei construcții. În timp ce democrații și unii republicani se opun alocării suplimentare de bani, în contextul în care americanii se confruntă cu prețuri mari la benzină și cu alte consecințe ale războiului împotriva Iranului, Trump susține că sala de bal va fi în folosul tuturor.

Noua construcție, care se întinde pe o suprafață de 90.000 de metri pătrați, va eclipsa Casa Albă. Pe lângă sala de bal mult promovată, care va acomoda până la 1.000 de persoane, spațiul va include și un spital, facilități de cercetare, spații pentru militari și agenți ai Serviciilor Secrete, infrastructură pentru protecția dronelor și poziții pentru lunetiști. Sub sala de bal va exista un complex cu șase etaje adâncime, spune Trump.

„Dacă o dronă lovește, ea va ricoșa. Nu va exista nicio lovitură. Vom avea oportunități excelente pentru lunetiști. Lunetiștii noștri, nu cei ai inamicului”, a declarat Trump.

Președintele Statelor Unite a subliniat, de asemenea, că această construcție nu este finanțată din bugetul statal.

„Aceștia sunt banii mei și ai sponsorilor. Niciun cent din banii contribuabililor”, a adăugat el.

Recomandările autorului: