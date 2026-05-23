Un incendiu a izbucnit în timpul concertului susținut sâmbătă seară la București de rapperul Max Korzh. Potrivit ISU – București Ilfov, a fost vorba de materiale combustibile care făceau parte din recuzită.

„În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului.

Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISU-BIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfășurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, au transmis reprezentanții pompierilor.

Intervenții pentru leșinuri, zgârieturi și dureri de picioare

Pe de altă parte, 15 spectatori au avut nevoie de ajutorul medicilor, până la ora 20.00

„Echipajele medicale angrenate în misiune la stadionul National Arena, cu prilejul concertului susținut de MAX KORZH, au gestionat 15 cazuri medicale până la ora 20:00.

În niciuna dintre situații nu a fost necesar transportul la spital pentru vreo persoană.

Cele mai multe intervenții au fost pentru lipotimie, excoriație și acuze la nivelul membrelor inferioare.

În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD și de intervenție pentru stingere, în zonele de acces/evacuare, scenă și sectoarele de tribune”, au mai spus pompierii.

