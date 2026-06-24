Israelul anunță că nu își va retrage armata din Liban și nu va permite celor 200.000 de refugiați libanezi să se întoarcă la casele lor

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că armata israeliană nu se va retrage din Liban, chiar dacă există o cerere din partea Statelor Unite. Mai multe de atât, Katz a anunțat că nu va permite ca cei 200.000 de locuitori libanezi, care au fost evacuați din comunitățile din sudul Libanului, să se întoarcă acasă.

Israel anunță că nu își va retrage armata din sudul Libanului

El a explicat că în fostele zone de securitate, unde exista și o populație civilă, au existat dispozitive explozive și atacuri împotriva soldaților israelieni, „așa că nu permitem acest lucru acum”.

Săptămâna trecută a fost anunțat un acord de încetare a focului. Cu toate acestea, în ciuda apelurilor repetate din partea Libanului pentru o retragere completă, Israelul refuză să facă acest lucru.

„200.000 de locuitori (n.r. libanezi) nu se vor întoarce (n.r. în casele pe care le-au evacuat). Pentru că ceea ce s-a întâmplat în trecut în zonele de securitate, unde era prezentă și o populație civilă, au fost bombe puse pe marginea drumului și atacuri împotriva soldaților și, prin urmare, nu vom permite acest lucru. Nu ne retragem”, spune el la conferința Muni Expo pentru oficialii locali din Tel Aviv.

Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a declarat la conferință că peste 7.000 de rachete, proiectile și drone au fost lansate de Hezbollah din Liban în Israel din martie anul acesta.

În urma izbucnirii luptelor, Israelul a lansat atacuri ample în sudul Libanului, care au ucis peste 4.000 de oameni, potrivit cifrelor oficiale libaneze.