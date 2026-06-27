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Prințul Harry și Meghan Markle acceptă invitația regelui: vor fi cazați la o reședință regală pe timpul vizitei din Marea Britanie

Prințul Harry și Meghan Markle acceptă invitația regelui: vor fi cazați la o reședință regală pe timpul vizitei din Marea Britanie
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Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle / Sursa FOTO: Shutterstock
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Prințul Harry și Meghan Markle vor călători în Marea Britanie luna viitoare împreună cu Archie și Lilibet și vor fi oaspeții regelui la o reședință regală, în cadrul primei vizite a familiei în Regat din ultimii patru ani, potrivit BBC.

Familia Sussex, găzduită la o reședință regală

Ducele și Ducesa de Sussex au acceptat oferta de a sta într-o reședință regală în timpul vizitei lor în Marea Britanie de luna viitoare.

Harry și Meghan, împreună cu fiul lor Archie, în vârstă de șapte ani, și fiica lor Lilibet, în vârstă de cinci ani, vor fi oaspeții regelui pe un domeniu regal, cu ocazia primei lor vizite ca familie completă în Regat din ultimii patru ani.

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Reședința regală care va fi utilizată nu a fost făcută publică. Familia va petrece în Marea Britanie mai multe zile și va fi cazată și în spații private pe durata vizitei.

Motivul vizitei

Prințul Harry vizitează Marea Britanie pentru a marca începutul numărătorii inverse de un an până la Jocurile Invictus pentru militarii răniți, programate să aibă loc la Birmingham în iulie anul viitor.

El este așteptat să viziteze și alte organizații caritabile din Marea Britanie pe care le-a susținut în continuare după mutarea în California.

În vizitele anterioare, Prințul Harry a refuzat oferta de a sta la Palatul Buckingham, invocând îngrijorări privind securitatea unui astfel de spațiu foarte vizibil.

Anul trecut, el a pierdut un proces juridic privind dreptul la protecție polițienească în timpul vizitelor în Marea Britanie.â

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Declarațiile Prințului Harry despre reconcilierea cu Familia Regală

Prințul Harry a declarat pentru BBC, după decizia instanței, că își dorește „reconciliere” cu Familia Regală. El a spus că este îngrijorat că nu ar fi în siguranță să își aducă soția și copiii în țara sa natală.

„Nu pot vedea o lume în care mi-aș aduce soția și copiii înapoi în Regatul Unit în acest moment, iar lucrurile pe care le-ar pierde ar fi, ei bine, totul.” a spus Prințul Harry.

„Știi, îmi iubesc țara, am făcut-o întotdeauna, în ciuda a ceea ce unii oameni din țară au făcut.”

Detaliile privind aranjamentele de securitate pentru vizita de luna viitoare nu au fost făcute publice, însă se înțelege că Palatul Buckingham nu a oferit măsuri suplimentare de protecție.

Orice decizie privind eventuale măsuri suplimentare de securitate revine Ministerului de Interne.

Ultimele întâlniri cu regele Charles

Ultima dată când regele Charles și-a văzut nepoții în persoană a fost în timpul Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

În septembrie anul trecut, Prințul Harry a luat ceaiul cu tatăl său la Clarence House, aceasta fiind prima lor întâlnire față în față de după februarie 2024.

Nici Palatul Buckingham, nici reprezentanții Ducelui și Ducesei de Sussex nu comentează posibilitatea unei întâlniri între rege, fiul său, nora și nepoții acestuia, descriind subiectul drept o chestiune privată de familie.

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