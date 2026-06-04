Reuters: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, avertizează asupra diviziunilor interne după „eșecul militar” al „inamicului”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj în care afirmă că dușmanii Iranului, învinși pe câmpul de luptă, încearcă acum să slăbească unitatea internă și să genereze diviziuni în societate. Declarația a fost citită în cadrul unor ceremonii oficiale desfășurate la Teheran, potrivit Reuters.

„Inamicul, după ce a eșuat militar și a experimentat o umilință profundă, acum poartă un război hibrid concentrându-se pe două puncte: rezistența poporului și calculele greșite ale oficialilor. Instrumentul lor principal este semănarea îndoielii, disperării, fricii și diviziunii”, a spus acesta.

Liderul suprem al Iranului avertizează asupra diviziunilor interne

Mesajul liderului suprem a fost prezentat joi, în timpul unor evenimente dedicate comemorării morții fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, dar și unei importante sărbători șiite.

Khamenei a cerut unitate națională în fața acestor amenințări și a spus că orice acțiune care creează pesimism sau frustrare în rândul publicului echivalează cu ajutorarea inamicului.

„Orice acțiune care generează cinism sau disperare în rândul oamenilor este o formă de a ajuta inamicul acestei țări și al poporului său” a spus Mojtaba Khamenei, îndemnând toți iranienii să răspundă cu „stabilitate, clarviziune și unitate”.

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