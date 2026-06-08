Reuters: Un judecător american blochează taxa de 100.000 de dolari pe vizele H-1B introdusă de administrația Trump

Un judecător federal din Boston a anulat taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, considerând-o ilegală. Măsura fusese introdusă de administrația Trump și contestată de 20 de state americane. Instanța a stabilit că măsura este ilegală și trebuie invalidată, potrivit Reuters.
Hotărârea vine în urma unui proces intentat de 20 de procurori generali din state conduse de democrați. Aceștia au susținut că administrația nu avea autoritatea legală pentru a impune o taxă de o asemenea valoare.
Judecătorul a fost de acord cu această poziție și a dispus anularea măsurii.
Taxa fusese anunțată în septembrie, ca parte a unui pachet mai amplu de înăsprire a regulilor privind imigrația. Măsura ar fi crescut semnificativ costurile pentru obținerea vizelor H-1B, folosite de companiile americane pentru angajarea specialiștilor străini.
Hotărârea reprezintă un obstacol pentru eforturile administrației Trump de a restricționa imigrația pe bază de muncă. Programul H-1B este utilizat pe scară largă de profesioniști din India și de companiile IT indiene care activează în Statele Unite.