Reuters: Un judecător american blochează taxa de 100.000 de dolari pe vizele H-1B introdusă de administrația Trump

Un judecător federal din Boston a anulat taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, considerând-o ilegală. Măsura fusese introdusă de administrația Trump și contestată de 20 de state americane. Instanța a stabilit că măsura este ilegală și trebuie invalidată, potrivit Reuters.

Un judecător american blochează taxa de 100.000 de dolari pe vizele H-1B

Hotărârea vine în urma unui proces intentat de 20 de procurori generali din state conduse de democrați. Aceștia au susținut că administrația nu avea autoritatea legală pentru a impune o taxă de o asemenea valoare.

Judecătorul a fost de acord cu această poziție și a dispus anularea măsurii.

O măsură care ridica semnificativ costurile

Taxa fusese anunțată în septembrie, ca parte a unui pachet mai amplu de înăsprire a regulilor privind imigrația. Măsura ar fi crescut semnificativ costurile pentru obținerea vizelor H-1B, folosite de companiile americane pentru angajarea specialiștilor străini.

Hotărârea reprezintă un obstacol pentru eforturile administrației Trump de a restricționa imigrația pe bază de muncă. Programul H-1B este utilizat pe scară largă de profesioniști din India și de companiile IT indiene care activează în Statele Unite.

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