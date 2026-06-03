Șeful NATO comentează incidentul cu dronă de la Galați. Care este explicația lui Mark Rutte pentru încălcarea spațiului aerian

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comentat incidentul cu drona de la Galați, în contextul discursului critic la adresa Rusiei, pe care l-a susținut la Kiev. Potrivit oficialului, astfel de acțiuni din partea Federației Ruse sunt o dovadă de „disperare”.

„Rusia terorizează populația. Sunt atacuri masive cu rachete și drone menite să distrugă și să paralizeze. Mai e și amenințarea constantă a loviturilor cu rachete hipersonice. Toate acestea au, desigur, impact asupra populației acestei țări (Ucraina-n.red.) și, tot mai mult, dincolo de granițele voastre, așa cum am văzut chiar săptămâna trecută în România.

Pericolul pe care Rusia continuă să îl reprezinte este real, iar hotărârea noastră de a ne apăra și de a continua să sprijinim Ucraina în fața acestei amenințări este de neclintit. Imprudența Rusiei nu este ceva nou. Dar, pe măsură ce Ucraina continuă să rămână puternică, să inoveze și să obțină victorii pe câmpul de luptă, Rusia devine din ce în ce mai disperată”, a declarat Mark Rutte la Kiev, în prezența președintelui Volodimir Zelenski.

„Drumul Ucrainei este ireversibil spre NATO”

Șeful NATO a dat Ucraina ca exemplu, din perspectiva realizărilor armatei și a evoluției tehnologice. De asemenea, Rutte a oferit asigurări în ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, în ciuda dorințelor Rusiei.

„Aliații sunt foarte clari că drumul Ucrainei este ireversibil spre NATO. Problema este că nu avem unanimitate în acest moment. Din punct de vedere al unei perspective practice, ce vedem acum e că forțele armate ucrainene sunt din ce în ce mai interoperabile cu NATO, vedem că se ridică la standarde și noi folosim din ce în ce mai mult aceleași standarde, suntem din ce în ce mai interconectați.

Noi învățăm de la Ucraina în ceea ce privește tehnologia dronelor și NATO are Ucraina ca exemplu de cum să ducem un război în aer și alte aspecte precum războiul electronic, iar noi putem să-i ajutăm în continuare pe ucraineni în acea zonă. Ne putem ajuta reciproc”, a mai precizat Mark Rutte.

Rusia a lansat un atac violent asupra Kievului

Vizita lui Rutte la Kiev vine după mai multe atacuri extrem de dure ale rușilor asupra Ucrainei, iar cele mai multe au vizat în special capitala ucraineană.

Ca răspuns, ucrainenii au lansat noi lovituri țintite asupra infrastructurii rusești. Dronele ucrainene au lovit un terminal petrolier și o bază navală la Sankt Petersburg, chiar cu câteva ore înainte de forumul economic organizat de Vladimir Putin.

FOTO: Mediafax ISU

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