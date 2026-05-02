Care este cel mai îngrijorător avertisment geopolitic al momentului? Atlantic Council: „Băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei sunt vulnerabile”

Întreaga lume este focusată pe conflictul din Iran, Strâmtoarea Ormuz și președinția lui Donald Trump. Dar Frederick Kempe, președintele și directorul executiv al Atlantic Council, aduce în prim-plan un alt avertisment. Acesta avertizează că geopolitica inteligenței artificiale (IA) va avea aproape sigur consecințe teribile. Iar avantajele și dezavantajele se întrepătrund.

„Trăim o transformare de o amploare similară cu cea a celei de-a doua revoluții industriale de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, scrie Kempe.

Revoluția IA se mișcă mult mai rapid, iar lideriii lumii au mai puțin timp pentru a se adapta.

Revoluția Industrială a reorganizat istoria.

A mutat puterea de la agricultură la industrie, de la aristocrațiile funciare la baronii industriei manufacturiere.

S-a trecut de la imperii la state-națiune care puteau produce, mobiliza și inova la scară largă.

Din această tulburare au apărut capitalismul și comunismul, politica de masă și războaiele

Au apărut, în cele din urmă, și cataclismele a două războaie mondiale.

Geopolitica Revoluției IA

„Așadar, cum arată geopolitica Revoluției IA?”, se întreabă Frederick Kempe.

„Cursa secolului XX pentru energie, materii prime și capacitate nucleară se va intensifica, având în vedere apetitul vorace al centrelor de date pentru putere.

Dar va fi însoțită de o competiție pentru puterea de calcul, dominația datelor și superioritatea algoritmică.

Națiunile care sunt lideri în domeniul IA nu numai că vor crește mai rapid din punct de vedere economic, dar vor și guverna diferit. Vor lupta diferit și vor proiecta influența în moduri greu de prezis.

În acest context, ar trebui să reflectăm asupra apariției recente a lui Mythos, sistemul de inteligență artificială de frontieră al Anthropic.

Capacitățile Mythos sunt atât de potențial disruptive și puternice încât creatorii săi restricționează în prezent cine îl poate utiliza.

Mythos poate identifica și exploata autonom vulnerabilități software necunoscute anterior.

Le poate descoperi în sistemele care stau la baza funcțiilor și operațiunilor de bază pentru finanțele globale, comunicațiile și infrastructura critică.

Aceasta înseamnă că băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei devin toate mai vulnerabile”, avertizează Kempe.

„Mythos, și nu Iranul, este cel mai important semnal de avertizare geopolitică”

Mythos oferă o privire asupra unei lumi viitoare. O lume în care echilibrul dintre ofensivă și apărare în spațiul cibernetic, pe câmpurile de luptă militare și nu numai, se înclină dramatic către cei care pot valorifica și exploata primii capacitățile inteligenței artificiale.

„De aceea mi se pare că Mythos, și nu Iranul, este cel mai important semnal de avertizare geopolitică pentru acest moment.

Un oficial american de rang înalt mi-a spus că OpenAI și Google nu sunt cu mult în urmă, având capabilități similare.

Războaie precum cel care se desfășoară în jurul Iranului sunt mortale, periculoase și semnificative.

Dar sunt și familiare.

Putem analiza dinamica lor, calcula ce constituie descurajare și, astfel, limita escaladarea lor și evita erorile de calcul, pornind de la un ghid binecunoscut”, mai scrie Kempe în analiza sa.

Regimurile autoritare pot profita

Nu credeți nici măcar o clipă pe nimeni care vrea să vă asigure că suntem pregătiți pentru noua lume a provocărilor pe care o introduce IA, avertizează Kempe.

„Liderii aleși democratic nu înțeleg sistemele pe care au sarcina de a le reglementa.

Procesul care se desfășoară săptămâna aceasta în Oakland, California, între antreprenorii tehnologici Elon Musk și Sam Altman este elocvent.

Subliniază modul în care concurența măruntă dintre giganții industriei IA maschează capacitatea noastră de a descoperi un fel de cauză comună națională.

Regimurile autoritare, și în special China, vor avea mai puține probleme cu opinia publică și se mișcă rapid pentru a valorifica IA pentru a obține un avantaj strategic împotriva Statelor Unite. Dar și pentru a-și supraveghea și controla propriul popor.

Și, în timp ce companiile americane de IA ar putea avea avantajul comercial când vine vorba de modele lingvistice mari, China avansează când vine vorba de aplicarea IA în robotică și producție – și, eventual, în război”, continuă președintele Atlantic Council.

„Promisiunea este la fel de uluitoare ca și pericolul”

Promisiunea este la fel de uluitoare ca și pericolul, susține Frederick Kempe.

„Ceea ce face ca acest moment să fie diferit este magnitudinea binelui și a răului care ar putea rezulta și realitatea că ambele ar putea sosi simultan.

Inteligența artificială accelerează deja următoarele descoperiri:

detectarea mai timpurie și tratamentul mai personalizat al cancerului;

noi căi pentru încetinirea și rezolvarea problemelor legate de boala Alzheimer;

proiectarea de medicamente care salvează vieți în câteva luni în loc de ani;

optimizarea tuturor aspectelor, de la rețelele energetice la producția de alimente.

Ar putea extinde creativitatea în moduri pe care abia începem să ni le imaginăm. Ar putea debloca câștiguri de productivitate care să ridice nivelul de trai la nivel global”, arată președintele Atlantic Council.

„Istoria oferă un avertisment”

În același timp, IA prezintă următoarele riscuri generaționale:

transformarea biologiei în armă;

erodarea adevărului în mediile sintetice;

concentrarea puterii în mâinile câtorva țări sau companii;

migrarea lucrătorilor, care depășește capacitatea noastră de adaptare.

„Iată punctul de inflexiune. Statele Unite și partenerii săi tratează IA ca pe o cursă competitivă ce trebuie câștigată cu orice preț? Sau ca pe o forță transformatoare care necesită noi reguli și bariere, noi forme de cooperare internațională și chiar noi instituții?

Istoria oferă un avertisment.

Revoluția Industrială a produs bogăție și inovație extraordinare.

Dar a generat și extremism ideologic și conflicte de o amploare nemaivăzută în lume.

Au apărut inclusiv lagărele de exterminare industrializate ale lui Hitler.

Au avut loc atacurile de la Hiroshima și Nagasaki, care au pus capăt războiului.

A fost nevoie de decenii și două războaie mondiale înainte ca Statele Unite și aliații lor din timpul războiului să instaureze o ordine internațională stabilă.

Aceasta inclus fondarea Națiunilor Unite, a NATO, a instituțiilor de la Bretton Woods și a altor organizații”, amintește Frederick Kempe.

„Riscăm să repetăm ​​capitolele întunecate ale secolului al XX-lea”

„Era inteligenței artificiale s-ar putea să nu ne ofere atât de mult timp”, punctează Kempe.

„Sistemul global existent de reguli și instituții este deja afectat de neîncredere, fragmentare și acum de război.

Îi lipsesc mecanismele necesare pentru a gestiona o provocare tehnologică de o asemenea amploare epocală.

Piețele americane recompensează viteza și amploarea, dar nu și coordonarea internațională.

Dacă înfruntăm acest moment transformațional cu instincte tranzacționale, riscăm să repetăm ​​capitolele întunecate ale secolului al XX-lea – de data aceasta la viteză digitală”, încheie președintele Atlantic Council.

