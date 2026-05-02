Care este cel mai îngrijorător avertisment geopolitic al momentului? Atlantic Council: „Băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei sunt vulnerabile”

Întreaga lume este focusată pe conflictul din Iran, Strâmtoarea Ormuz și președinția lui Donald Trump. Dar Frederick Kempe, președintele și directorul executiv al Atlantic Council, aduce în prim-plan un alt avertisment. Acesta avertizează că geopolitica inteligenței artificiale (IA) va avea aproape sigur consecințe teribile. Iar avantajele și dezavantajele se întrepătrund.
„Trăim o transformare de o amploare similară cu cea a celei de-a doua revoluții industriale de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea”, scrie Kempe.
Au apărut, în cele din urmă, și cataclismele a două războaie mondiale.
„Așadar, cum arată geopolitica Revoluției IA?”, se întreabă Frederick Kempe.
„Cursa secolului XX pentru energie, materii prime și capacitate nucleară se va intensifica, având în vedere apetitul vorace al centrelor de date pentru putere.
În acest context, ar trebui să reflectăm asupra apariției recente a lui Mythos, sistemul de inteligență artificială de frontieră al Anthropic.
Aceasta înseamnă că băncile, serviciile de internet și sistemele de tratare a apei devin toate mai vulnerabile”, avertizează Kempe.
Mythos oferă o privire asupra unei lumi viitoare. O lume în care echilibrul dintre ofensivă și apărare în spațiul cibernetic, pe câmpurile de luptă militare și nu numai, se înclină dramatic către cei care pot valorifica și exploata primii capacitățile inteligenței artificiale.
„De aceea mi se pare că Mythos, și nu Iranul, este cel mai important semnal de avertizare geopolitică pentru acest moment.
Un oficial american de rang înalt mi-a spus că OpenAI și Google nu sunt cu mult în urmă, având capabilități similare.
Putem analiza dinamica lor, calcula ce constituie descurajare și, astfel, limita escaladarea lor și evita erorile de calcul, pornind de la un ghid binecunoscut”, mai scrie Kempe în analiza sa.
Nu credeți nici măcar o clipă pe nimeni care vrea să vă asigure că suntem pregătiți pentru noua lume a provocărilor pe care o introduce IA, avertizează Kempe.
„Liderii aleși democratic nu înțeleg sistemele pe care au sarcina de a le reglementa.
Regimurile autoritare, și în special China, vor avea mai puține probleme cu opinia publică și se mișcă rapid pentru a valorifica IA pentru a obține un avantaj strategic împotriva Statelor Unite. Dar și pentru a-și supraveghea și controla propriul popor.
Și, în timp ce companiile americane de IA ar putea avea avantajul comercial când vine vorba de modele lingvistice mari, China avansează când vine vorba de aplicarea IA în robotică și producție – și, eventual, în război”, continuă președintele Atlantic Council.
Promisiunea este la fel de uluitoare ca și pericolul, susține Frederick Kempe.
„Ceea ce face ca acest moment să fie diferit este magnitudinea binelui și a răului care ar putea rezulta și realitatea că ambele ar putea sosi simultan.
Inteligența artificială accelerează deja următoarele descoperiri:
Ar putea extinde creativitatea în moduri pe care abia începem să ni le imaginăm. Ar putea debloca câștiguri de productivitate care să ridice nivelul de trai la nivel global”, arată președintele Atlantic Council.
În același timp, IA prezintă următoarele riscuri generaționale:
„Iată punctul de inflexiune. Statele Unite și partenerii săi tratează IA ca pe o cursă competitivă ce trebuie câștigată cu orice preț? Sau ca pe o forță transformatoare care necesită noi reguli și bariere, noi forme de cooperare internațională și chiar noi instituții?
Istoria oferă un avertisment.
A fost nevoie de decenii și două războaie mondiale înainte ca Statele Unite și aliații lor din timpul războiului să instaureze o ordine internațională stabilă.
Aceasta inclus fondarea Națiunilor Unite, a NATO, a instituțiilor de la Bretton Woods și a altor organizații”, amintește Frederick Kempe.
„Era inteligenței artificiale s-ar putea să nu ne ofere atât de mult timp”, punctează Kempe.
„Sistemul global existent de reguli și instituții este deja afectat de neîncredere, fragmentare și acum de război.
Dacă înfruntăm acest moment transformațional cu instincte tranzacționale, riscăm să repetăm capitolele întunecate ale secolului al XX-lea – de data aceasta la viteză digitală”, încheie președintele Atlantic Council.
Foto main – Profimedia Images
