Jeff Bezos îl ajunge din urmă pe Elon Musk în cursa spațială. Racheta reutilizabilă New Glenn a aterizat cu succes, dar a comis o greșeală gravă

Jeff Bezos îl ajunge din urmă pe Elon Musk în cursa spațială a secolului 21. Noua cursă spațială nu este dusă între două superputeri, ci între corporațiile Space X și Blue Origin. Miza este cine va reuși să contribuie la construirea primei baze permanente pe Lună și trimiterea primilor astronauți pe Marte. 

După ce a decolat de la Cape Canaveral din Florida, racheta reutilizabilă New Glenn a lui Bezos a plasat un satelit pe orbită.

Racheta a fost lansată cu succes în cel de-al treilea zbor

Racheta a aterizat cu succes pe o platformă plutitoare de aterizare din Oceanul Atlantic, potrivit  The Telegraph. 

Blue Origin se pregătește pentru noi misiuni importante, precum testarea unui modul de aselenizare și lansarea satelitului de internet al companiei Amazon.

Racheta New Glenn a efectuat prima misiune spațială în ianuarie 2025, în cadrul unui zbor inaugural. În cea de-a doua misiune, a transportat două sonde NASA către planeta Marte.  Racheta a fost numită în onoarea primului astronaut american care a zburat pe orbita Pământului, John Glenn.

Din păcate, satelitul, numit Blue Bird 7, a fost plasat greșit pe o orbită mai joasă decât era prevăzută inițial, așa cum a reclamat AST SpaceMobile.  Compania Blue Origin a precizat că circumstanțele sunt în curs de investigare.

„În prezent, evaluăm situația și vom oferi informații actualizate când vom avea date mai detaliate”, a declarat Blue Origin.

Este cel de-al treilea zbor al rachetei, iar spectatorii au privit impresionați la decolare, când cele șapte motoare BE-4 din prima etapă au funcționat impecabil. Racheta a fost propulsată pe orbită și a aterizat cu precizie pe o barjă din Oceanul Atlantic.

Sursa Video: X

Sursa Foto: Blue Origin

