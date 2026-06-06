Prima pagină » Știri externe » Știință » Astronomie » Prima ieșire în spațiu din istorie. Alexei Leonov a fost nevoit să elibereze oxigen după ce costumul i s-a umflat în vid

Prima ieșire în spațiu din istorie. Alexei Leonov a fost nevoit să elibereze oxigen după ce costumul i s-a umflat în vid

Prima ieșire în spațiu din istorie. Alexei Leonov a fost nevoit să elibereze oxigen după ce costumul i s-a umflat în vid
Galerie Foto 4
FOTO - Caracter ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prima ieșire în spațiu din istorie. Alexei Leonov a fost nevoit să elibereze oxigen după ce costumul i s-a umflat în vid.

Pe 18 martie 1965, un pilot al Forțelor Aeriene Sovietice în vârstă de 30 de ani, pe nume Alexei Leonov, a deschis trapa unei camere de decomprimare gonflabile de pe nava Voskhod 2 și a devenit primul om care a plutit liber în spațiu, scrie Space Daily.

Potrivit Muzeului Național Smithsonian al Aerului și Spațiului, el a rămas afară puțin peste 12 minute. Apoi costumul din jurul lui a început să devină o problemă.

În vid, costumul Berkut al lui Leonov s-a rigidizat și s-a umflat. Smithsonianul afirmă că a fost nevoit să evacueze aer din costum pentru a putea reintra prin camera de ecluzare, iar transmisiunile radio și TV sovietice s-au întrerupt odată ce au apărut problemele.

Leonov a oferit ulterior o versiune mai dramatică a evenimentului, spunând că picioarele i s-au desprins din cizme și degetele din mănuși și că a fost nevoit să se forțeze să reintre cu capul înainte. Totuși, o analiză ulterioară a Smithsonian Air & Space realizată de istoricul spațial Anatoly Zak, pe baza documentelor și filmărilor din acea perioadă, complică această versiune. În raportul său imediat, publicat decenii mai târziu, Leonov a afirmat că își planificase dinainte scăderea presiunii și că a reintrat cu picioarele înainte.

Sursă foto: Shutterstock

O navă spațială modificată în jurul unei idei periculoase

Voskhod 2 era o navă derivată din Vostok, cu două locuri și o cameră de ecluzare externă gonflabilă numită Volga. Această cameră era esențială, deoarece capsula nu putea fi pur și simplu depresurizată pentru ieșirea în spațiu. Sistemele sale aveau nevoie de o atmosferă în interiorul cabinei.

Misiunea a fost lansată de la Baikonur pe 18 martie 1965, cu Pavel Belyayev ca și comandant și Leonov ca pilot. Pagina misiunii NASA Gemini IV indică faptul că prima ieșire în spațiu americană a lui Ed White a avut loc pe 3 iunie 1965, ceea ce înseamnă că Leonov a depășit Statele Unite la activitatea extravehiculară (EVA) cu mai puțin de trei luni.

Tehnologia sovietică fusese construită rapid. O arhivă Google Arts & Culture despre prima ieșire în spațiu notează că au trecut doar nouă luni între specificația tehnică a camerei de ecluzare și costumului și EVA-ul lui Leonov.

Sarcina lui Leonov era simplă în teorie și extrem de dificilă în practică: intra în camera Volga, aștepta ca Belyayev să-l izoleze de cabină, deschidea trapa exterioară, ieșea în spațiu legat cu un cablu și apoi se întorcea înainte ca nava să intre în întunericul orbital.

Sursă foto: Shutterstock

Prima ieșire în spațiu a durat puțin peste 12 minute

Trapa s-a deschis deasupra Pământului. Leonov a ieșit pe cablu, în timp ce Uniunea Sovietică transmitea publicului imaginile realizării.

Muzeul Național al Aerului și Spațiului afirmă că Leonov a rămas afară puțin peste 12 minute, prima plimbare umană în spațiu din istorie. Materialele video ale Smithsonianului găzduite de NASA confirmă aceeași durată.

În afara navei, fizica era neiertătoare. Un costum spațial este o mică navă spațială în formă umană. El trebuie să rețină gazul atunci când presiunea exterioară scade aproape la zero.

Rezultatul nu era o îmbrăcăminte flexibilă, ci un recipient presurizat. Costumul se umfla, articulațiile deveneau rigide, iar Leonov trebuia să lupte împotriva obiectului care îl ținea în viață.

Acesta este adevărul esențial care rămâne din toate versiunile poveștii: prima ieșire umană în spațiu nu a fost doar un triumf al curajului și ingineriei, ci și o lecție imediată despre cât de mult poate un costum să se opună corpului din interior.

Sursă foto: Shutterstock

Valva a devenit diferența dintre afară și interior

Leonov a redus presiunea din costum pentru ca acesta să devină suficient de flexibil încât să poată reintra în cameră.

Muzeul Național al Aerului și Spațiului descrie această evacuare de aer ca fiind riscantă, iar relatările ulterioare indică pericolul pierderii marjei de presiune și al riscului de boală de decompresie.

În relatarea sa din 2005 pentru Smithsonian, Leonov a scris că a decis să nu informeze centrul de control înainte de a deschide valva de presiune, deoarece considera că el era singurul care putea controla situația. Această versiune susține, de asemenea, că s-a tras înăuntru cu capul înainte și apoi a trebuit să se întoarcă în interiorul camerei de ecluzare.

Însă analiza ulterioară a Smithsonianului realizată de Zak arată că documentele contemporane sugerează o secvență mai puțin „cinematografică”. Raportul imediat post-zbor al lui Leonov indica faptul că plănuise să reducă presiunea costumului de la 0,4 atmosfere la 0,27 atmosfere dacă prima încercare de reintrare eșua și că a introdus ambele picioare în cameră mai întâi.

Pentru acuratețe, nu trebuie prezentată ca fapt sigur versiunea intrării cu capul înainte, întoarcerea în interiorul camerei sau detaliul „urechilor aproape au explodat”. Varianta mai sigură este că: costumul s-a umflat, Leonov a redus presiunea printr-o valvă, iar versiunea din memoriile ulterioare a fost mai dramatică decât susține înregistrarea contemporană.

Pericolul nu s-a încheiat când trapa s-a închis

După ce Leonov s-a întors în capsulă, Voskhod 2 a trebuit să supraviețuiască restului misiunii.

Enciclopedia Astronautică rezumă misiunea ca o primă ieșire în spațiu urmată de probleme în lanț: o cabină saturată cu oxigen, o reintrare manuală și o aterizare în afara zonei planificate.

Problema oxigenului era critică, deoarece mediile bogate în oxigen transformă riscurile mici de aprindere în incendii catastrofale. La mai puțin de doi ani distanță, Ed White avea să moară împreună cu Gus Grissom și Roger Chaffee în incendiul de la Apollo 1, pe 27 ianuarie 1967, în timpul unui test la sol.

Apoi sistemul automat de reintrare a eșuat. Belyayev și Leonov au fost nevoiți să orienteze manual nava și să aleagă momentul reintrării, o procedură extrem de dificilă într-o capsulă îngustă, după o misiune care deja aproape eșuase.

Coborârea i-a dus departe de zona de recuperare planificată. Conform relatării Smithsonian, au aterizat într-o zonă de taiga, în zăpadă adâncă, iar trapa era blocată de un copac, frigul devenind dușmanul imediat.

Fiecare ieșire în spațiu (EVA) ulterioară a început după valva lui Leonov

Misiunea Gemini IV a NASA a arătat cât de repede au urmat Statele Unite. Ed White a ieșit în spațiu pe 3 iunie 1965, a folosit un dispozitiv manual de manevrare până când gazul s-a epuizat și a petrecut 23 de minute în afara navei înainte de a reveni la bord.

Ieșirile ulterioare în spațiu au clarificat lecția. Astronauții aveau nevoie de puncte de sprijin pentru mâini și picioare, sisteme de răcire, straturi de reținere, proceduri precise și o pregătire îndelungată. Un om în afara unei nave spațiale nu plutea pur și simplu — lucra într-un sistem complex care trebuia să se îndoaie, să respire, să se răcească, să se etanșeze și să supraviețuiască.

La 61 de ani distanță, fiecare astronaut care a ieșit dintr-o navă spațială a făcut-o de cealaltă parte a acelei prime valve, după momentul în care Leonov a înțeles că diferența dintre întoarcere și rămânerea în spațiu putea fi măsurată în presiunea din interiorul unui costum.

Recomandarea autorului:

Paradoxul deșertului: Arabia Saudită importă nisip din Australia pentru marile sale proiecte de construcții

Recomandarea video

Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce calități și ce defecte ai, în funcție de ora exactă la care te-ai născut. Expertiza numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Valurile de căldură, ucigașul tăcut. Cine este cel mai expus și cum ne putem proteja
FLASH NEWS POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
17:08
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
GUVERN Ilie Bolojan și-a strâns deja lucrurile de la Palatul Victoria. Întâlnire cu Eugen Tomac, luni, la ora 11.00. Ce decizie va lua PNL ulterior
16:56
Ilie Bolojan și-a strâns deja lucrurile de la Palatul Victoria. Întâlnire cu Eugen Tomac, luni, la ora 11.00. Ce decizie va lua PNL ulterior
PROTEST Mii de oameni au protestat la Budapesta. Manifestanții i-au cerut demisia lui Péter Magyar din cauza Pactului UE privind migrația
16:32
Mii de oameni au protestat la Budapesta. Manifestanții i-au cerut demisia lui Péter Magyar din cauza Pactului UE privind migrația
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea cere Spaniei protejarea libertății religioase: „Trebuie tutelată libertatea de religie și de conștiință”
16:31
Papa Leon al XIV-lea cere Spaniei protejarea libertății religioase: „Trebuie tutelată libertatea de religie și de conștiință”
AVERTISMENT Bolojan, după explozia de la Constanța: „Situaţia ar putea să se repete în perioada următoare. Avem un grad ridicat de risc”
16:20
Bolojan, după explozia de la Constanța: „Situaţia ar putea să se repete în perioada următoare. Avem un grad ridicat de risc”
EXTERNE Primul oraș plutitor din lume: nava uriașă care ar putea găzdui 80.000 de oameni
16:00
Primul oraș plutitor din lume: nava uriașă care ar putea găzdui 80.000 de oameni

Cele mai noi

Trimite acest link pe