Prima ieșire în spațiu din istorie. Alexei Leonov a fost nevoit să elibereze oxigen după ce costumul i s-a umflat în vid.

Pe 18 martie 1965, un pilot al Forțelor Aeriene Sovietice în vârstă de 30 de ani, pe nume Alexei Leonov, a deschis trapa unei camere de decomprimare gonflabile de pe nava Voskhod 2 și a devenit primul om care a plutit liber în spațiu, scrie Space Daily.

Potrivit Muzeului Național Smithsonian al Aerului și Spațiului, el a rămas afară puțin peste 12 minute. Apoi costumul din jurul lui a început să devină o problemă.

În vid, costumul Berkut al lui Leonov s-a rigidizat și s-a umflat. Smithsonianul afirmă că a fost nevoit să evacueze aer din costum pentru a putea reintra prin camera de ecluzare, iar transmisiunile radio și TV sovietice s-au întrerupt odată ce au apărut problemele.

Leonov a oferit ulterior o versiune mai dramatică a evenimentului, spunând că picioarele i s-au desprins din cizme și degetele din mănuși și că a fost nevoit să se forțeze să reintre cu capul înainte. Totuși, o analiză ulterioară a Smithsonian Air & Space realizată de istoricul spațial Anatoly Zak, pe baza documentelor și filmărilor din acea perioadă, complică această versiune. În raportul său imediat, publicat decenii mai târziu, Leonov a afirmat că își planificase dinainte scăderea presiunii și că a reintrat cu picioarele înainte.

O navă spațială modificată în jurul unei idei periculoase

Voskhod 2 era o navă derivată din Vostok, cu două locuri și o cameră de ecluzare externă gonflabilă numită Volga. Această cameră era esențială, deoarece capsula nu putea fi pur și simplu depresurizată pentru ieșirea în spațiu. Sistemele sale aveau nevoie de o atmosferă în interiorul cabinei.

Misiunea a fost lansată de la Baikonur pe 18 martie 1965, cu Pavel Belyayev ca și comandant și Leonov ca pilot. Pagina misiunii NASA Gemini IV indică faptul că prima ieșire în spațiu americană a lui Ed White a avut loc pe 3 iunie 1965, ceea ce înseamnă că Leonov a depășit Statele Unite la activitatea extravehiculară (EVA) cu mai puțin de trei luni.

Tehnologia sovietică fusese construită rapid. O arhivă Google Arts & Culture despre prima ieșire în spațiu notează că au trecut doar nouă luni între specificația tehnică a camerei de ecluzare și costumului și EVA-ul lui Leonov.

Sarcina lui Leonov era simplă în teorie și extrem de dificilă în practică: intra în camera Volga, aștepta ca Belyayev să-l izoleze de cabină, deschidea trapa exterioară, ieșea în spațiu legat cu un cablu și apoi se întorcea înainte ca nava să intre în întunericul orbital.

Prima ieșire în spațiu a durat puțin peste 12 minute

Trapa s-a deschis deasupra Pământului. Leonov a ieșit pe cablu, în timp ce Uniunea Sovietică transmitea publicului imaginile realizării.

Muzeul Național al Aerului și Spațiului afirmă că Leonov a rămas afară puțin peste 12 minute, prima plimbare umană în spațiu din istorie. Materialele video ale Smithsonianului găzduite de NASA confirmă aceeași durată.

În afara navei, fizica era neiertătoare. Un costum spațial este o mică navă spațială în formă umană. El trebuie să rețină gazul atunci când presiunea exterioară scade aproape la zero.

Rezultatul nu era o îmbrăcăminte flexibilă, ci un recipient presurizat. Costumul se umfla, articulațiile deveneau rigide, iar Leonov trebuia să lupte împotriva obiectului care îl ținea în viață.

Acesta este adevărul esențial care rămâne din toate versiunile poveștii: prima ieșire umană în spațiu nu a fost doar un triumf al curajului și ingineriei, ci și o lecție imediată despre cât de mult poate un costum să se opună corpului din interior.

Valva a devenit diferența dintre afară și interior

Leonov a redus presiunea din costum pentru ca acesta să devină suficient de flexibil încât să poată reintra în cameră.

Muzeul Național al Aerului și Spațiului descrie această evacuare de aer ca fiind riscantă, iar relatările ulterioare indică pericolul pierderii marjei de presiune și al riscului de boală de decompresie.

În relatarea sa din 2005 pentru Smithsonian, Leonov a scris că a decis să nu informeze centrul de control înainte de a deschide valva de presiune, deoarece considera că el era singurul care putea controla situația. Această versiune susține, de asemenea, că s-a tras înăuntru cu capul înainte și apoi a trebuit să se întoarcă în interiorul camerei de ecluzare.

Însă analiza ulterioară a Smithsonianului realizată de Zak arată că documentele contemporane sugerează o secvență mai puțin „cinematografică”. Raportul imediat post-zbor al lui Leonov indica faptul că plănuise să reducă presiunea costumului de la 0,4 atmosfere la 0,27 atmosfere dacă prima încercare de reintrare eșua și că a introdus ambele picioare în cameră mai întâi.

Pentru acuratețe, nu trebuie prezentată ca fapt sigur versiunea intrării cu capul înainte, întoarcerea în interiorul camerei sau detaliul „urechilor aproape au explodat”. Varianta mai sigură este că: costumul s-a umflat, Leonov a redus presiunea printr-o valvă, iar versiunea din memoriile ulterioare a fost mai dramatică decât susține înregistrarea contemporană.

Pericolul nu s-a încheiat când trapa s-a închis

După ce Leonov s-a întors în capsulă, Voskhod 2 a trebuit să supraviețuiască restului misiunii.

Enciclopedia Astronautică rezumă misiunea ca o primă ieșire în spațiu urmată de probleme în lanț: o cabină saturată cu oxigen, o reintrare manuală și o aterizare în afara zonei planificate.

Problema oxigenului era critică, deoarece mediile bogate în oxigen transformă riscurile mici de aprindere în incendii catastrofale. La mai puțin de doi ani distanță, Ed White avea să moară împreună cu Gus Grissom și Roger Chaffee în incendiul de la Apollo 1, pe 27 ianuarie 1967, în timpul unui test la sol.

Apoi sistemul automat de reintrare a eșuat. Belyayev și Leonov au fost nevoiți să orienteze manual nava și să aleagă momentul reintrării, o procedură extrem de dificilă într-o capsulă îngustă, după o misiune care deja aproape eșuase.

Coborârea i-a dus departe de zona de recuperare planificată. Conform relatării Smithsonian, au aterizat într-o zonă de taiga, în zăpadă adâncă, iar trapa era blocată de un copac, frigul devenind dușmanul imediat.

Fiecare ieșire în spațiu (EVA) ulterioară a început după valva lui Leonov

Misiunea Gemini IV a NASA a arătat cât de repede au urmat Statele Unite. Ed White a ieșit în spațiu pe 3 iunie 1965, a folosit un dispozitiv manual de manevrare până când gazul s-a epuizat și a petrecut 23 de minute în afara navei înainte de a reveni la bord.

Ieșirile ulterioare în spațiu au clarificat lecția. Astronauții aveau nevoie de puncte de sprijin pentru mâini și picioare, sisteme de răcire, straturi de reținere, proceduri precise și o pregătire îndelungată. Un om în afara unei nave spațiale nu plutea pur și simplu — lucra într-un sistem complex care trebuia să se îndoaie, să respire, să se răcească, să se etanșeze și să supraviețuiască.

La 61 de ani distanță, fiecare astronaut care a ieșit dintr-o navă spațială a făcut-o de cealaltă parte a acelei prime valve, după momentul în care Leonov a înțeles că diferența dintre întoarcere și rămânerea în spațiu putea fi măsurată în presiunea din interiorul unui costum.

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