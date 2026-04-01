Cum merge echipajul Artemis II la toaletă, în spațiu? Ce sistem a dezvoltat NASA

În aceste momente au loc ultimele pregătiri pentru misiunea Artemis II. Cei patru membri ai acestui echipaj se pregătesc să se îmbarce pe 1 aprilie 2026, miercuri, pentru o călătorie care va dura circa 10 zile. Scopul este cât se poate de clar. Aceștia vor merge în jurul Lunii, fără să aselenizeze.

Multe persoane s-au întrebat cum merg astronauții la toaletă, atunci când se află în spațiu. Este o chestiune intens dezbătută în diverse grupuri pe rețelele de socializare, inclusiv pe forumuri. Acum, oamenii de știință au venit cu răspunsuri. Au explicat cum este utilizată toaleta în condiții de gravitație zero.

Cum merge echipajul Artemis II la toaletă, în spațiu?

Cum poți utiliza o toaletă în spațiu, acolo unde există gravitație zero? Savanții NASA au investit peste 23 de milioane de dolari cu scopul de a găsi un răspuns la această întrebare. În cele din urmă, au găsit o soluție, iar denumirea pe care o poartă este „Sistem Universal pentru Gestionarea Deșeurilor”. A fost implementată această idee, deja, iar echipajul Artemis II o va utiliza în cele 10 zile. Toaleta poate fi folosită atât de femei, cât și de bărbați, având caracter universal.

Înainte erau folosite pungi speciale „pentru deșeuri”. Acum, echipajele vor putea să folosească o astfel de toaletă special concepută pentru misiuni. Conform BBC, reziduurile biologice sunt colectate prin acest „Sistem Universal pentru Gestionarea Deșeurilor”.

„Ei au conceput ceea ce numesc „Sistemul Universal de Gestionare a Deșeurilor”. Este conceput atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Artemis II, prima misiune lunară de zbor din ultimii peste 50 de ani, urmează să fie lansată pe 1 aprilie.

După misiunea Artemis I fără echipaj uman din 2022, programul Artemis al NASA se pregătește pentru misiuni în spațiul cosmic, cu scopul final de a ajunge pe Marte în anii 2030”, arată sursa citată.

Din ce este compusă toaleta, de fapt

Are mărimea unei toalete destinate pasagerilor unui avion comercial de mici dimensiuni. De altfel, capsula Orion, în care vor fi astronauții, are un volum de circa 9,3 metri cubi. Toaleta are chiar și o perdea. Sistemul, în sine, este format dintr-o canistră cu un tub. Reziduurile biologice sunt colectate în canistră.

Potrivit NASA, urina colectată în canistră va fi reciclată și transformată în apă. Aceasta va fi băută de astronauți, după filtrare și procesare.

„Un număr mic de astfel de canistre ajung pe Pământ pentru evaluare, dar cele mai multe sunt încărcate într-un container special care arde la reintrarea în atmosferă”, precizează NASA.

