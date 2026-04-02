Cine a fost Artemis, zeița greacă după care au fost botezate misiunile NASA spre Lună

Puțini știu că numele ambițiosului program spațial Artemis, prin care NASA vrea să readucă oamenii pe Lună, vine din mitologia greacă. În spatele acestei denumiri se află o figură puternică și complexă: Artemis, zeița Lunii, a naturii și a independenței.

Cine a fost Artemis zeița greacă

În mitologia greacă, Artemis era una dintre cele mai respectate și temute divinități. Fiica lui Zeus și a zeiței Leto, ea era sora geamănă a lui Apollo, zeul Soarelui. Dacă Apollo simboliza lumina zilei, Artemis era asociată cu Luna și cu misterul nopții.

Artemis era considerată zeița vânătorii, a pădurilor și a animalelor sălbatice, dar și protectoare a femeilor și a copiilor. Era o figură independentă, care refuza convențiile și care a ales să rămână liberă, departe de influența zeilor sau a oamenilor.

În multe mituri, apare ca o divinitate justițiară, care pedepsea dur pe cei care îi încălcau regulile sau îi sfidau autoritatea.

Unul dintre cele mai cunoscute simboluri asociate cu zeița este arcul și săgeata, dar și luna în creștere, care îi subliniază legătura directă cu cerul și ciclurile naturii.

De-a lungul timpului, a fost venerată în numeroase temple. Cel mai faimos fiind Templul Artemisei din Efes, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice.

Dincolo de mituri, Artemis a rămas un simbol al echilibrului dintre om și natură, al forței feminine și al independenței absolute. Este exact tipul de imagine pe care NASA a dorit să îl transmită în noua eră a explorării spațiale.

Misiunile Artemis: întoarcerea oamenilor pe Lună după 50 de ani

Programul NASA marchează revenirea omenirii pe Lună, după ultima misiune Apollo din 1972. Spre deosebire de acea perioadă, când miza era competiția geopolitică, Artemis are obiective mult mai pragmatice și pe termen lung.

Prima etapă, Artemis I, a avut loc în 2022. A fost o misiune fără echipaj, menită să testeze capsula Orion și racheta Space Launch System. A urmat Artemis II, lansată în 2026, prima misiune cu echipaj uman, în care patru astronauți au fost trimiși într-o călătorie în jurul Lunii, fără aselenizare.

Potrivit informațiilor publicate de NASA, scopul acestei misiuni este testarea sistemelor esențiale pentru zboruri de lungă durată: navigație, comunicații și condiții de viață în spațiu îndepărtat.

Următoarea etapă, Artemis III, este planificată pentru următorii ani. Misiunea ar putea marca momentul în care oamenii vor păși din nou pe Lună. De această dată, NASA își propune să trimită prima femeie pe satelitul natural al Pământului și să înceapă dezvoltarea unei infrastructuri lunare.

Programul vizează inclusiv construirea unei stații orbitale, Gateway, și explorarea polului sudic al Lunii, unde există dovezi privind prezența apei înghețate. Această resursă ar putea fi esențială pentru susținerea unor misiuni pe termen lung și pentru viitoarele călătorii către Marte.

Recomandarea autorului: