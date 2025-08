În 2017, un obiect interstelar misterios, descoperit de canadianul Robert Weryk care a utilizat telescopul de la Observatorul Haleakala din Hawaii, numit „1I/ʻOumuamua” a intrat în Sistemul Solar. A fost observat prima oară când se afla la 33 milioane de km de Pământ și dincolo de Soare. S-a estimat că ar fi avut culoare roșie, între 100 și 1000 de metri lungime și între 35 și 167 de metri grosime.

S-a speculat că ar fi fost o cometă dezintegrată, o bucată de la o exoplanetă bogată în nitrogen sau chiar o navă spațială din cauza traiectoriei hiperbolice. Din păcate, Oumuamua se află prea departe, dincolo de orbita planetei Neptun, pentru a mai putea fi studiat în detaliu.

În iunie 2018, astronomii au raportat că Oumuamua ar fi fost o cometă activă ușor și nu un asteroid, după ce i-au măsurat accelerația. Într-un alt studiu din octombrie 2018, astronomul Zdenek Sekanina a declarat că nu era nici asteroid și nici cometă, ci ma degrabă o cometă interstelară dezintegrată (sau exocometă) care rătăcește în spațiul interstelar.

Potrivit NASA, la 1 iulie 2025, a fost raportată descoperirea unui alt obiect interstelar de către astronomii de la stația ATLAS din Rio Hurtado, Chile. La momentul descoperirii, a intrat în Sistemul Solar, având tot o traiectorie hiperbolică. Este al treilea obiect interstelar descoperit după 1I/Oumuamua și 2I/Borisov. Obiectul a fost numit 3I/ATLAS („3i” de la „al treilea obiect interstelar descoperit” și ATLAS de la numele stației din Chile).

Nu i se cunosc dimensiunile exacte, fiind o cometă cu o coadă din nori de gaz și gheață ejectată. Telescopul James Webb ar putea determina compoziția obiectului în toamna aceasta. Pe 29 octombrie 2025, obiectul misterios se va afla la 203 milioane de km de Soare, între orbitele Pământului și planetei Marte. Astronomii speculează că ar putea fi o cometă formată în întregime din apă înghețată și silicat.

Observațiile ar putea fi reluate la începutul lunii decembrie, când cometa va reapărea de cealaltă parte a Soarelui. Majoritatea astronomilor susțin că nu există indicii că acest obiect interstelar ar reprezenta un pericol pentru Pământ.

Un profesor de la Harvard, Avi Loeb, atrage atenția: 3I/ATLAS ar putea fi o navă spațială extraterestră. Deși majoritatea astronomilor presupun că obiectul interstelar este o cometă, profesorul Avi Loeb susține că are indicii clare că este o navă de origine extraterestră.

Profesorul crede că 3I/ATLAS are o traiectorie neobișnuită, de parcă ar fi „ghidat inteligent” să se apropie de Venus, Marte și Jupiter.

Dacă i se confirmă originea artificială, omenirea ar trebui să fie pregătită, crede profesorul:

„Cred că, atunci când avem o întâlnire pe nevăzute cu un vizitator dintr-un alt sistem stelar, nu mai există reguli fixe. Nu ar trebui să presupunem nimic din start, ci să evaluăm riscurile pe baza datelor pe care le avem. Zero ar însemna un obiect natural, cum ar fi o cometă. Zece ar fi un obiect care se deplasează ca și cum ar avea un motor, deci clar tehnologic. Apoi, ar trebui ca decidenții politici să stabilească ce măsuri se impun. Am fi aroganți dacă am presupune că restul sistemelor nu sunt locuite. Vedem multe ‘case’ pe strada cosmică ce seamănă cu a noastră — sisteme solare asemănătoare cu cel al Pământului. Și cred că este extrem de arogant din partea noastră să presupunem că acestea nu sunt locuite.”