Trump dezvăluie un acord de pace SUA-Iran. „Detaliile vor fi anunțate în curând”. Ce s-a decis legat de Strâmtoarea Ormuz

Într-o postare pe Truth Social, președintele Donald Trump anunță că „un acord a fost negociat în mare parte, urmând să fie finalizat între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate”.

„Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent în discuție și vor fi anunțate în curând”, a scris președintele SUA, potrivit CNN.

„Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă”

Printre altele, liderul de la Casa Albă a precizat și ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz: „Pe lângă multe alte elemente ale acordului, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă”.

Postarea vine după ceea ce președintele SUA a descris ca având „o convorbire foarte bună cu liderii din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Pakistan, Turcia, Iordania și Bahrain”. De asemenea, Trump a vorbit despre o convorbire separată cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care „a decurs foarte bine”.

Actualizarea de sâmbătă seară, 23 mai, marchează cea mai mare activitate de când SUA nu s-au prezentat la negocierile de pace de la Islamabad din 24 aprilie.

