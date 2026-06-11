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Ucraina a atacat podurile care leagă Crimeea de continent și infrastructura petrolieră. Peninsula este complet izolată

Ucraina a atacat podurile care leagă Crimeea de continent și infrastructura petrolieră. Peninsula este complet izolată
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Armata ucraineană a desfășurat noaptea trecută o campanie majoră de atacuri asupra logisticii ruse, unde a vizat direct rutele de aprovizionare dintre regiunea ocupată Herson și peninsula Crimeea. Operațiunea a provocat o criză majoră de combustibil în peninsulă și a dus la închiderea benzinăriilor în Sevastopol.

Guvernatorul instalat de Moscova în regiunea Herson, Vladimir Saldo, a confirmat că forțele ucrainene au lovit patru poduri cheie din regiune. Podurile din Preobrajenka și Mîrne, un pod din apropierea satului Stavki, precum și podul rutier de pe autostrada Perekop – Armeansk au fost distruse de ucraineni. Podul Cionhar, supranumit „poarta spre Crimeea”, a fost de asemenea lovit succesiv de drone și rachete, iar traficul a fost complet închis.

Aceste atacuri au ca scop izolarea Peninsulei Crimeea din punct de vedere logistic, tăind „coloana vertebrală” a aprovizionării trupelor ruse din sudul Ucrainei.

Mai mult, forțele ucrainene au scos din uz și portul Mariupol, ocupat de Rusia, scrie Kyiv Independent. Acest nod strategic era unul dintre cele mai importante centre logistice din sudul ocupat de ruși, fiind o legătură între regiunea Donețk, Crimeea și Rusia. Portul a fost folosit pentru transportul de mărfuri militare și pentru a sprijini operațiunile rusești de-a lungul frontului de sud.

Benzinăriile din Sevastopol nu mai au combustibil

Campania intensă a Ucrainei cu drone și rachete a paralizat rețeaua de alimentare din peninsulă. Prin urmare, autoritățile au suspendat distribuția combustibilului deoarece camioanele-cisternă nu mai pot ajunge în oraș. În unele zone, benzina nu mai este disponibilă și se vinde exclusiv pe baza unor coduri QR emise special de stat.

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