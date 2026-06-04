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Veste controversată a Pentagonului pentru Germania. Berlinul ar putea să nu mai primească rachete Tomahawk din cauza temerilor legate de Rusia

Veste controversată a Pentagonului pentru Germania. Berlinul ar putea să nu mai primească rachete Tomahawk din cauza temerilor legate de Rusia
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Pentagonul vrea să anuleze planul de a trimite rachete Tomahawk în Germania de teamă că Rusia va considera acest lucru o escaladare. Oficialii americani se tem că Moscova va riposta dacă administrația americană va continua să desfășoare rachete de precizie în mijlocul continentului, potrivit POLITICO.

Această mișcare face parte dintr-o retragere mai amplă a Statelor Unite din NATO, inclusiv retragerea a mii de soldați americani din țările europene.

Europa „poate intensifica eforturile acum și pe termen scurt”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO și șeful forțelor americane din Europa, în fața liderilor militari săptămâna aceasta. America, a spus el, va „reorienta” echipamentele și forțele în alte părți.

Pe de altă parte, oficialii americani, chiar dacă se tem pe de o parte de reacțiile Rusiei, sunt îngrijorați și de reducerea stocului de arme al SUA după războiul intens cu Iranul. Americanii au folosit mii de rachete Tomahawk și Patriot în primele săptămâni ale operațiunii din Iran. Mai mult, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a precizat luna trecută în fața Congresului că va dura „luni și ani” pentru a înlocui stocul de armament folosit în conflictul din Orientul Mijlociu.

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O eventuală decizie de a nu mai trimite rachetele Tomahawk este foarte tulburătoare pentru oficialii germani, care se grăbesc să-și modernizeze armata pentru a servi drept bastion împotriva oricărei agresiuni rusești. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luna trecută că nu se așteaptă ca SUA să staționeze rachete Tomahawk în Germania din cauza disponibilității limitate a rachetelor de croazieră.

„Americanii nu au suficient pentru ei înșiși în acest moment”, a declarat Merz într-un interviu pentru o televiziune publică germană.

Berlinul a resimțit în mod deosebit reducerile de personal. Pentagonul a anulat în primăvara aceasta desfășurarea a 5.000 de soldați americani în Germania, o mișcare care i-a uimit pe oficialii europeni și pe susținătorii apărării din Partidul Republican.

Decizia privind retragerea trupelor, care reduce nivelurile la ceea ce erau înainte de războiul din Ucraina, a venit după ce Friedrich Merz a declarat că Donald Trump a fost umilit în războiul din Iran. Până la acest moment, Pentagonul nu a publicat încă planul pentru aceste trupe, au declarat doi oficiali americani din domeniul apărării, și nici dacă acestea ar putea fi desfășurate în alte părți ale Europei.

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