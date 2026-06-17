Frații Tate nu s-au prezentat la audierile DIICOT, după ce au fost citați de procurori. Ancheta privind traficul de persoane a fost extinsă

Influencerii britanici, Andrew și Tristan Tate, au fost convocați de procurorii DIICOT, în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, informează surse Gândul. Cei doi inculpați nu s-au prezentat la audieri și au fost citați din nou, la o dată ulterioară. Amintim că aa sfârșitul lunii mai, a acestui an, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)au început anchetarea lui Andrew Tate pentru pentru incitare la ură sau discriminare, în formă, continuată împotriva femeilor.

Andrew și Tristan Tate au fost convocați, miercuri, la sediul DIICOT, pentru pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Influencerii sunt cercetați și într-un dosar separat privind incitarea la ură sau discriminare.

Andrew Tate s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, unde este anchetat de procurori pentru mai multe infracțiuni grave. Este vorba de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, sunt anchetați de autoritățile române pentru constituire de grup infracțional organizat, trafic de minore și spălare de bani.

Ce acuză procurorii DIICOT

„La data de 28.05.2026, în continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în cauză, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, un suspect (cetățean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 – 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, a transmis DIICOT.

Frații Tate, anchetați într-un amplu dosar de constituire de grup infracțional organizat

În aprilie, anul acesta, justiția română a ridicat măsură preventivă a controlului judiciar care-i vizează pe Andrew Tate și Tristan Tate, acuzați într-un amplu dosar de constituire de grup infracțional organizat.