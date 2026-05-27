Duel pe Facebook între Sebastian Ghiță și Oana Gheorghiu. Ghiță o ironizează în comentarii, Gheorghiu răspunde

Scandalul acuzațiilor de trafic de influență de la vârful Guvernului atinge un nou nivel, după ce vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, și fostul deputat Sebastian Ghiță au început să-și adreseze o serie de acuzații în comentarii pe Facebook.

Sebastian Ghiță i s-a adresat într-o notă ironică Oanei Gheorghiu și a amintit că aceasta ar fi încercat favorizarea grupului german Schwartz în atribuirea unor contracte cu statul. Acesta a făcut aluzie și la cele 60 de milioane de euro pe care Oana Gheorghiu susține că le-ar fi strâns din donații în scopuri umanitare pentru asociația „Dăruiește Viață”.

„Swartzi Lady… te rog sa dai cei 60 de milioane euro din donatiile romanilor la spitale , copii bolnavi, tratamente.. etc
Tu folosesti acesti bani ca sa-ti faci propaganda politica”, menționează Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiță: „Plătești vedete și influenceri gen Tudor Chirilă”

Fostul deputat aruncă săgeți și în unul dintre susținătorii fideli ai vicepremierului, solistul Tudor Chirilă, și o acuză pe Gheorghiu că ar fi cheltuit banii din donații pe campanii de imagine.

„Platesti vedete si influenceri gen Tudor Chirila.
La voi… spiritul civic e pe bani publici !
Daca nu vrei sau nu stii sa cheltui banii…. da-i inapoi la bugetul de stat !
Cum a zis Ceausescu….
Da. … Oano… banii inapoi !!!”, spune Sebastian Ghiță în comentariul la postarea vicepremierului.

Oana Gheorghiu: „Domnule Ghiță, vă invit cu mare drag în România”

În replică, Oana Gheorghiu îl invită pe fostul deputat în România și face aluzie la problemele sale cu justiția.

„Domnule Ghiță, vă invit cu mare drag în România ca să mergem împreună la spitalele pe care oamenii și companiile le-au ridicat prin donații. Haideți, urcați în primul avion și veniți acasă”, îi răspunde aceasta.

„A ieșit în această seară să mă atace pe mine și pe ministrul Irineu Darău”

Schimbul acid de replici între Oana Gheorghiu și Sebastian Ghiță a început odată cu postarea vicepremierului interimar, în care a reacționat la afirmațiile fostului deputat, în care o acuza de trafic de influență.

Oana Gheorghiu a lansat o serie de acuzații la adresa lui Sebastian Ghiță și a făcut referință faptul că a obținut azil politic în Serbia.

„Domnul Sebastian Ghiță, cel fugit din România ca să scape de judecată pentru fapte de corupție, a ieșit în această seară să mă atace pe mine și pe ministrul Irineu Darău pentru că am fi făcut trafic de influență”, a menționat Gheorghiu.

„Asta după ce i-am deranjat combinațiile de la Autoritatea pentru Digitalizarea României”, a mai adăugat aceasta.

Nu știu dacă domnul Sebastian Ghiță înțelege foarte bine ironia acestei situații în care dumnealui ne transmite lecții de integritate din locuința domniei sale din Belgrad, Serbia”, a conchis vicepremierul interimar.

„Doamna Gheorghiu, domnul Irineu lucrează pentru Germania, pentru Franța, pentru Bruxelles”

Sebastian Ghiță a lansat atacuri la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului Irineu Darău, pe care i-a acuzat că ar fi încercat să influențeze licitații publice, comisii și funcționari publici să facă lucruri și acțiuni în interesul firmelor care „le-au fost sponsori, parteneri, prieteni”.

„Am înțeles. USR. Doamna Gheorghiu, domnul Irineu lucrează pentru Germania, pentru Franța, pentru Bruxelles, pentru cine vor ei. E foarte bine. Iubim Europa. Ne dă bani, ne trebuie niște reguli. Mai sunt și niște firme românești în România.

Trebuie să participăm toți la niște licitații și, dacă oferim prețurile cele mai mici, noi, românii, putem și noi să avem șansa. În Germania n-avem nicio șansă, în Franța nici atât. Măcar în România, unde ne-am născut, poate avem și noi șansa să câștigăm o licitație”, a declarat Sebastian Ghiță.

„E imposibil! E ilegal”

De asemenea, Sebastian Ghiță a făcut referire și la mailuri, întâlniri și discuții pe care afirmă că le-ar fi văzut public și a spus că acestea indică o posibilă direcționare a unor contracte către compania germană Schwarz. Acesta a spus că o astfel de atribuire de contracte ar fi trebuit să fie realizată exclusiv prin proceduri transparente de licitație.

„Le-am văzut public: mailuri, întâlniri, discuții – „dați contractul firmei Schwarz din Germania”. Firma s-ar putea să fie foarte bună, dar vino, domnule, la o licitație! E imposibil, e ilegal”.

DNA a deschis dosar penal in rem pe numele Oanei Gheorghiu și a ministrului Irineu Darău

Dezvăluirea Gândul conform căreia Oana Gheorghiu a trimis mai multe emailuri către instituții cheie ale statului în numele companiei germane Schwarz a culminat cu deschiderea unui dosar penal la DNA în care procurorii investighează posibile fapte de trafic de influență.

Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem și au început audierile în cazul Oana Gheorghiu, după ce fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, a depus o plângere penală și alte probe împotriva vicepremierului şi ministrului Economiei, Irineu Darău.

FOTO: Mediafax

