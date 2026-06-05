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S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații

Andrei Dumitrescu
S-a înființat bursa locurilor de muncă pentru pușcăriași. Există inclusiv oferte de la corporații
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Deținuții din toate penitenciarele din România au acces, indiferent de fapta comisă, la o adevărată bursă a locurilor de muncă plătite. Mai mult, în funcție de orașele în care funcționează punctele de lucru, condamnații sunt transferați „în interes de serviciu”.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, recent, a fost implementată, în închisori, o bursă a locurilor de muncă în toată regula.

Sursele citate au precizat că este vorba despre posturi remunerate de către societăți care doresc să angajeze deținuți pentru muncă necalificată.

Deși sumele pot fi mai mari, pentru un condamnat se achită, de obicei, salariul minim pe economie, adică 4.325 lei, plus TVA, în condițiile în care activitatea este facturată de reprezentanții ANP ca „prestări servicii”.

Cât câștigă, de fapt, un pușcăriaș

Din acești bani, 40 la sută sunt ai deținutului, însă numai 30 la sută intră în contul său curent și pot fi folosiți de acesta pentru cumpărături, iar 10 la sută sunt puși deoparte de către autorități și îi sunt restituiți în ziua liberării.

Totodată, 60 la sută sunt încasați de către administrația penitenciarului respectiv, care este obligată să-i investească exclusiv pentru „îmbunătățirea condițiilor de detenție” 

Sursele Gândul au precizat că, mai nou, locurile de muncă disponibile sunt publicate în rețeaua internă a fiecărui penitenciar, iar lista poate fi accesată de către deținuți prin intermediul unor așa zise info-chioșcuri (tablete) montate pe holuri.

Pentru ce munci sunt căutați deținuții

În cazul în care au dreptul la muncă, ei pot aplica pentru orice post, indiferent de orașul în care se află. Dacă sunt acceptați de angajator, autoritățile trebuie să-i transfere la un penitenciar aflat în apropiere de locul de muncă.

Mai mult, chiar și deținuții foarte periculoși pot fi scoși pentru „activități lucrative” în exteriorul închisorii, însă în cazul lor este nevoie de minimum cinci polițiști de penitenciare înarmați cu arme automate, care să-i păzească.

Surse din ANP au afirmat că majoritatea locurilor de muncă pentru care se caută deținuți sunt pentru cules de porumb, fabricat volane și cablaje, săpat șanțuri, sortare de produse pentru unele corporații, dar și pentru construcția viitoarelor penitenciare de la Unguriu, județul Buzău și Berceni, județul Prahova.

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