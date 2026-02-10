Prima pagină » Actualitate » Închisori care au fost transformare în hoteluri de lux

10 feb. 2026, 13:00, Actualitate
Foste centre de detenție au devenit astăzi hoteluri de lux, cutot felul de facilități, care atrag numeroși turiști.

Din penitenciare au fost transformate în hoteluri de lux, spectaculoase și extrem de primitoare.

Este cazul mai multor centre de detenție din diferite colțuri ale lumii.

Închisoarea dizidenților din Istanbul a fost transformată în Four Season

Actualul Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet a fost închisoare până în anul 1969. A fost construit în anul 1918 de arhitectul Mimar Kemaleddin Bey.

Foto: Four Seasons Istanbul

De-a lungul anilor, aici au fost încarcerați intelectuali, scriitori și jurnaliști, iar unele dintre cele mai importante opere ale literaturii turce au fost scrise între zidurile sale, inclusiv „Peisaje umane din țara mea” de Nazım Hikmet Ran și „Salonul 72” de Orhan Kemal, relatează libertatea.ro.

Ulterior, în anii ’80 a fost renovată, iar în anul 1996 a fost redeschisă ca hotel. Are 65 de camere, spa cu hamam tradițional, diverse restarante și baruri.

O fostă închisoare pentru prizonieri politici, transformată în Hotel Liberty

Un penitenciar din anii 1840 din orașul german Offenburg, în care au fost închiși prizonieri politici, a devenit Hotel Libery, redeschis în anul 2017.

Foto: hotel liberty

Arhitectul Jürgen Grossmann a conectat cele două foste aripi ale închisorii cu un cub de sticlă care servește ca recepție a hotelului.

Acesta dispune de 38 de camere, fostele uși ale celulelor fiind expuse lângă fiecare cameră.

Închisoarea din Boston a devenit hotel în 2007

Închisoarea de pe Charles Street din Boston a fost deschisă în anul 1851 și a funcționat astfel până în anul 1990.

Foto: liberty hotel

Din anul 2007 a fost transformată în The Liberty, a Luxury Collection Hotel.

Hotelul atrage atenția prin atriumul luminos, curtea de exerciții transformată în spațiu verde și celulele păstrate în restaurant.

Un centru de detenție din Australia, transformat în hotel cu 19 camere

Închisoarea Pentridge din Melbourne a funcționat între anii 1851 și 1997.

Foto: The Interlude

În prezent a fost transormată în The Interlude, un hotel cu 19 camere, dar și restaurante, baruri și cinematograf.

Fiecare cameră a hotelului a fost creată prin unirea a patru sau cinci celule. Turiștii pot afla mai multe despre istoria închisorii într-un tur al locației.

