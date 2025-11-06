Un polițist de penitenciare angajat la Jilava să-i păzească pe deținuți a fost închis, la rândul său, într-un penitenciar francez. Bărbatul ar fi comis, pe teritoriul Franței, infracțiuni asociate criminalității organizate și ar fi suferit două condamnări, dintre care una cu executare. Ulterior, fostul pușcăriaș a reușit să se angajeze în sistemul penitenciar românesc.

Când s-a înscris la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, Cornel-Marian Gherciu a fost obligat de lege să dea o declarație pe propria răspundere în care să menționeze dacă a făcut obiectul vreunei condamnări de natură penală.

Viitorul elev al școlii de agenți de penitenciare ar fi recunoscut că a suferit o condamnare în străinătate, dar o comisie a unității de învățământ a ajuns la concluzia că bărbatul poate fi înscris.

Momentul de cotitură

După absolvirea școlii de agenți, Cornel-Marian Gherciu a fost încadrat la Penitenciarul Jilava, unde, spun surse din cadrul ANP, ar fi fost repartizat pe un post de supraveghetor. Viața profesională a polițistului de penitenciare a cunoscut, însă, un moment de cotitură, la scurt timp după atentatele teroriste care au zguduit Franța, în 2015.

Atunci, teroriștii musulmani ai sângeroasei grupări Stat Islamic au organizat o serie de atacuri care au avut loc simultan și care s-au soldat cu 130 de morți și 368 de răniți. Cu această ocazie, autoritățile franceze au introdus în baza de date europeană toate persoanele care suferiseră condamnări în ultimii ani.

Polițistul ar fi stat opt luni la pușcărie

În consecință, conducerea Penitenciarului Jilava a aflat că agentul Gherciu ar fi suferit și o a doua condamnare pentru infracționalitate electronică, după ce, împreună cu alți români, ar fi furat bani de pe cardurile bancare ale francezilor.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au arătat că subofițerul ar fi executat o pedeapsă de 8 luni și ar fi primit și o a doua condamnare, de un an și câteva luni, care, însă, ar fi fost cu suspendare.

Pus în situația de a fi concediat, bărbatul ar fi reușit să-și ia concediu medical și ar fi plecat în Franța, unde ar fi obținut reabilitarea, fapt care i-a permis să-și păstreze postul de polițist de penitenciare.

AUTORUL RECOMANDĂ: