Bărbatul care l-a ucis pe liderul interlop Emi Pian cu cinci ani în urmă ar fi făcut o înțelegere cu echipa de conducere a penitenciarului în care este încarcerat. Criminalul este deja cu un picior în libertate.

În dimineața zilei de 4 august 2020, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost adus de urgență la Spitalul Universitar din București chiar de către fiul său. Liderul interlop fusese înjunghiat în picior în curtea unui imobil din Giulești, unde avusese loc o întâlnire clandestină între jucătorii de barbut.

Emi Pian frecventa locurile în care se organizau jocuri de noroc ilegale, unde îi împrumuta cu dobândă pe jucătorii rămași fără bani.

În noaptea respectivă, era la masa de joc și Emanuel Richard Gheorghe, un membru al clanului Rinu. Fără să fie provocat, tânărul l-a luat peste picior pe Emi Pian și l-a jignit în fața tuturor, mai ales că în cameră se afla și Nat Mincă, un lider interlop din Chitila aflat în conflict cu membrii clanului Pian.

Rănit în orgoliu, Mototolea i-a chemat în ajutor pe cei doi frați ai săi, iar, în scurt timp, în curtea casei din Giulești a avut loc o altercație, în timpul căreia Emanuel Richard Gheorghe a scos un briceag și l-a înțepat pe Emi Pian în picior.

Bărbatul rănit a fost dus la spital de către fiul său, însă, din cauza hemoragiei, inima lui a cedat, iar medicii nu au reușit să-l reanimeze.

Criminalul a dat penitenciarul în judecată

Ucigașul a fost condamnat la 10 ani de detenție și trimis să-și execute pedeapsa tocmai la Severin, pentru a fi cât mai departe de zona de influență a clanului Pian.

Conform portalului instanțelor de judecată, după numai cinci ani de detenție, condamnatul a cerut să fie trecut la regim deschis, ultimul pas înaintea liberării condiționate. Pentru că judecătorul delegat la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin nu a fost de acord, deținutul a atacat în instanță decizia magistratului.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, după ce a intentat procesul, Gheorghe s-ar fi înțeles cu echipa managerială a închisorii să abandoneze demersul făcut în justiție, în condițiile în care oricum urmează să fie trecut la regim deschis.

Regimul deschis permite deținuților să se deplaseze neînsoțiți în interiorul locului de deținere și să desfășoare activități educative, culturale, sportive și profesionale în afara închisorii, uneori fără supraveghere.

Sursele citate au menționat că deținutul încarcerat pentru omor muncește și nu ar fi creat probleme deosebite.

Totodată, ucigașul lui Emi Pian ar avea șanse mari să fie eliberat condiționat peste doar 1 an și 8 luni, după 6 ani și 8 luni petrecuți detenție.

