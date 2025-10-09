Prima pagină » Actualitate » Un nou membru al familiei Duduianu sub control judiciar. Interlopul și-a bătut concubina în Spitalul Fundeni

Un nou membru al familiei Duduianu sub control judiciar. Interlopul și-a bătut concubina în Spitalul Fundeni

Rene Pârșan
09 oct. 2025, 14:55, Actualitate
Un nou membru al familiei Duduianu sub control judiciar. Interlopul și-a bătut concubina în Spitalul Fundeni

Daniel Duduianu, eliberat din penitenciar în anul 2020 dar nu este membru al ”Clanului Pian” și-a bătut concubina, Mădălina Cerasela Bogdan. Agresiunea a avut loc duminică noaptea, 5 octombrie 2025, în jurul orei de 01.30, la Spitalul Fundeni.

Conform surselor judiciare, Daniel Duduianu a fost oprit cu greu de agenții de pază ai spitalului, iar asupra sa a fost găsit un cuțit. Daniel are antecendente penale, pe linia infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, furturi și tâlhării. A fost eliberat din penitenciar în anul 2020.

Inițial, au fost reținute următoarele infracțiuni: violența în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice și, deși concubina bărbatului și-a retras plângerea, în continuare polițiștii desfășoară cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost reținut, ulterior magistrații dispunând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de acesta.

În baza aspectelor sesizate, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, față de bărbat fiind emis un ordin de protecție provizoriu, anunță Poliția.

Recomandarea autorului: Cum a fost OMORÂT în fața casei primul născut al familiei PIAN. Emi și Ciprian Duduianu au avut un frate despre care nu se vorbea niciodată

Citește și

ACTUALITATE Licitație ANAF pe 14 octombrie. Cum poți cumpăra un Maserati la preț de Dacia Logan
15:38
Licitație ANAF pe 14 octombrie. Cum poți cumpăra un Maserati la preț de Dacia Logan
ACTUALITATE Doi polițiști din Satu Mare și BĂTUȚI, și SANCȚIONAȚI. Ce a decis ancheta internă a superiorilor
15:12
Doi polițiști din Satu Mare și BĂTUȚI, și SANCȚIONAȚI. Ce a decis ancheta internă a superiorilor
POLITICĂ Dogioiu îl apără pe șeful Cancelariei de la Guvern, în scandalul „listelor negre” / „Este o metaforă”
14:50
Dogioiu îl apără pe șeful Cancelariei de la Guvern, în scandalul „listelor negre” / „Este o metaforă”
ALERTĂ Adevărul despre taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București. Nu este o propunere a Primăriei Capitalei, ci ideea unui consilier
14:49
Adevărul despre taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București. Nu este o propunere a Primăriei Capitalei, ci ideea unui consilier
ACTUALITATE ANAF a pus ochii pe casele de AMANET. Mii de locații vor fi verificate
14:46
ANAF a pus ochii pe casele de AMANET. Mii de locații vor fi verificate
ACTUALITATE Locația din România care se transformă într-un vis, toamna. Destinația „plină de o mistică incontestabilă” a fost inclusă într-un top internațional
14:41
Locația din România care se transformă într-un vis, toamna. Destinația „plină de o mistică incontestabilă” a fost inclusă într-un top internațional
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
,,Cineva i-a luat viața”. Igor Cuciuc, declarații cutremurătoare după ce soția lui a afirmat că fiica lor a fost ucisă. Ce s-a ascuns despre moartea Andreei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Veronica, reacție vehementă după ce a fost considerată vinovată de conflictul dintre Ahmed și Dorobanțu: "Cum adică am exagerat? Nu mă fac rea, sunt rea". Ce a putut spune despre colegii ei e SCANDALOS! Concurenta din Casa Iubirii n-a avut pic de reținere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al ceasurilor din lume