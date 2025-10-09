Un nou membru al familiei Duduianu sub control judiciar. Interlopul și-a bătut concubina în Spitalul Fundeni

Daniel Duduianu, eliberat din penitenciar în anul 2020 dar nu este membru al ”Clanului Pian” și-a bătut concubina, Mădălina Cerasela Bogdan. Agresiunea a avut loc duminică noaptea, 5 octombrie 2025, în jurul orei de 01.30, la Spitalul Fundeni.

Conform surselor judiciare, Daniel Duduianu a fost oprit cu greu de agenții de pază ai spitalului, iar asupra sa a fost găsit un cuțit. Daniel are antecendente penale, pe linia infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, furturi și tâlhării. A fost eliberat din penitenciar în anul 2020.

Inițial, au fost reținute următoarele infracțiuni: violența în familie, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice și, deși concubina bărbatului și-a retras plângerea, în continuare polițiștii desfășoară cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost reținut, ulterior magistrații dispunând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de acesta.

În baza aspectelor sesizate, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, față de bărbat fiind emis un ordin de protecție provizoriu, anunță Poliția.

Recomandarea autorului: Cum a fost OMORÂT în fața casei primul născut al familiei PIAN. Emi și Ciprian Duduianu au avut un frate despre care nu se vorbea niciodată