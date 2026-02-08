Fost lider PNL și membru al clanului Pian este anchetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist: „Te bat! Mă filmezi! Șterge tot!”

Silviu Gabriel Mototolea, fost membru al PNL, dar și membru al temutului clan Pian, este anchetat de DIICOT și polițiștii din Gorj, după ce a amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Incidentul a fost filmat, iar imaginile prezintă momentul în care Motolea îl amenință pe ziarist și îl împiedică să sune la 112.

Pe numele lui Silviu Gabriel Mototolea s-a deschis un dosar penal, în care este acuzat de amenințare, alterarea datelor informatice și lipsirea de libertate. Acesta este cunoscut nu numai ca fost secretar general adjunct de la PNL București, sector 4, dar și membru al clanului Pian, fiinf vărul văduvei lui Emi Pian.

În prezent, Mototolea construiește la Târgu Jiu câteva blocuri într-un program PNRR, iar jurnalistul a vrut să arate că lucrările încep să se degradeze, chiar înainte de a fi puse spre vânzare.

Mototolea a reacționat agresiv față de jurnalist, pe care a început să îl amenințe cu bătaia și chiar a vrut să îl agreseze în momentul în care acesta a avertizat că va suna la Poliție.

Mai mult, Mototolea l-a urmărit pe jurnalist și nu l-a lăsat să plece, până ce nu s-a asigurat că a șters imaginile filmate de pe cameră. Fostul liberal chiar i-a luat camera de filmat pentru a verifica faptul că fotografiile au fost eliminate.

Comportamentul agresiv al lui Motolea a fost surprins de jurnalist cu ajutorul camerei de filmat de la telefon. În imagini se poate vedea cum acesta îl amenință cu bătaia, iar în momentul în care jurnalistul aevrtizează că va chema Poliția, Mototolea se îndreaptă spre el amenințător, alături de trei alți indivizi.

„Te bat! Mă filmezi? Șterge tot!”, strigă Motolea în imaginile surprinse cu telefonul.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de amenințare și alterarea integrității datelor informatice.

Având în vedere că ultima infracțiune este în competența DIICOT, cercetările vor fi continuate de această structură. De asemenea, se mai fac cercetări și pentru infracțiunea de lipsire de libertate.

Silviu Mototolea a ocupat și funcții în Consiliul de Administrație al Poștei Române, despre care Gândul a scris în exclusivitate AICI.

Silviu Motolea, membru al clanului Duduienilor

Silviu Gabriel Motolea a întrat în familia Duduienilor, în urmă cu aproximativ 10 ani, când verișoara acestuia s-a căsătorit cu Florin Duduianu, zis Emi, fiul cel mare al celebrului Nicolae Duduianu, zis Pian.

Acesta este nepotul lui Marin Mototolea, fost primar al comunei giurgiuvene Valea Dragului, care a avut, de asemenea, arestat în 2019, pentru implicarea sa în dosarul permiselor ilegale din Giurgiu. Marin Mototolea, a fost acuzat, la acel moent, ade patru infracțiuni de complicitate la luare de mită.

FOTO: Facebook

