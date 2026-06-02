Ministerul Public avertizează că Legea salarizării riscă să destabilizeze sistemul judiciar

Ministerul Public a transmis, marți, 2 iunie 2026, Ministerului Justiției un punct de vedere critic față de proiectul noii Legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Instituția a avertizat că prevederile propuse pot afecta statutul magistratului și garanțiile financiare asociate independenței sistemului judiciar.

Potrivit documentului, Ministerul Public consideră că proiectul riscă să producă efecte majore nu doar asupra procurorilor, ci și asupra celorlalte categorii profesionale care își desfășoară activitatea la nivelul parchetelor.

Acuzații de diminuări salariale și lipsă de predictibilitate

Ministerul Public susține că proiectul de lege conține dispoziții care ar diminua drepturile salariale ale personalului și ar afecta predictibilitatea veniturilor procurorilor aflați deja în funcție.

Instituția atrage atenția că modul de calcul al indemnizației de încadrare sau al salariului de bază, raportat la valoarea de referință și la coeficienții prevăzuți în anexele legii, nu ar conține suficiente garanții împotriva arbitrariului.

La aceste elemente se adaugă sporul pentru condiții de muncă și o „diferență salarială tranzitorie”, calculată ca diferență între drepturile salariale aflate în plată și cele rezultate potrivit noii legi. Ministerul Public susține însă că această formulă ar putea genera insecuritate și impredictibilitate în privința veniturilor.

Instituția atrage atenția că modul de calcul al indemnizației de încadrare sau al salariului de bază, raportat la valoarea de referință și la coeficienții prevăzuți în anexele legii, nu ar conține suficiente garanții împotriva arbitrariului.

La aceste elemente se adaugă sporul pentru condiții de muncă și o așa-numită „diferență salarială tranzitorie”, calculată ca diferență între drepturile salariale aflate în plată și cele rezultate potrivit noii legi. Ministerul Public susține însă că această formulă ar putea genera insecuritate și impredictibilitate în privința veniturilor.

„Diferența salarială tranzitorie” ar crea discriminări între magistrați

Una dintre principalele critici formulate vizează instituirea diferenței salariale tranzitorii. Ministerul Public susține că această măsură ar produce situații discriminatorii între persoane aflate în aceeași familie profesională.

Astfel, procurorii și ceilalți angajați ai parchetelor care vor fi încadrați, promovați sau vor ocupa funcții de conducere după intrarea în vigoare a legii ar urma să fie remunerați potrivit noilor reguli, fără să beneficieze de diferența salarială tranzitorie.

Recomandarea autorului: