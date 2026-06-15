Prima pagină » Magazin » Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația

Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația

Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația, potrivit experților citați de express.co.uk.

Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie

Potrivit unui expert în curățenie, problema apare în momentul în care sunt ignorate două aspecte, în timpul curățeniei din baie.

O baie „îmbâcsită” poate fi foarte frustrantă pentru proprietar, mai ales dacă este curățată frecvent.

În timp ce unii oameni se concentrează asupra unor locuri obișnuite, precum toaleta și lavoarul, mirosurile neplăcute pot veni din altă parte.

Un expert în curățenie a dezvăluit, pe rețelele sociale, că oamenii omit două lucruri, atunci când fac ordine în baie și mirosul încă…persistă. Kellsie Cleaning Tutorials amintește de două elemente din baie care trebuie curățate.

Elementul „ascuns” care produce miros

Când vine vorba de toaletă, cei mai mulți oameni curăță suprafața capacului. Expertul în curățenie spune însă că ar trebui să „lustruim” și balamalele de la capac, deoarece și acolo se adună bacterii și mirosul poate persista mult timp. Mai mult, potrivit Bathroom Mountain, capacul de WC ar trebui spălat separat, pentru a ne asigura că soluția de curățare ajunge peste tot.

Kelsie avertizează și asupra bideurilor, care trebuie curățate în detaliu (chiar și butonul quick-release din lateral). Toate aceste zone, oricât de banale ar părea, adună multă mizerie.

Gresia de pe jos

Gresia din baie adună microbi deoarece fie este udă, fie caldă. Praful și umezeală creează mediul perfect pentru dezvoltarea bacteriilor. Curățați mereu podeaua băii, pentru ca încăperea să fie igienică și frumos mirositoare.

„Mirosul din jurul toaletei nu ține de toaletă, ci de gresia de pe jos, care trebuie ștearsă, temeinic, cu mopul”, explică Kelsie.

„Trebuie să cureți în profunzime. Un aparat cu aburi va face minuni”.

Dacă nu dispui de un asemenea dispozitiv, experții de la Screwfix te sfătuiesc să „pariezi” pe celebra combinație bicarbonat de sodiu/oțet. Această metodă naturală de curățare nu dă niciodată greș, deși oțetul poate deteriora, în timp plăcile de faianță/gresie. Cel mai bine este să testezi într-o zonă mică, ascunsă, pentru a te asigura că nu rămân urme.

Sursa foto main: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Digi24
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier
Cancan.ro
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Click
Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea, chiar în timpul unui live al actorului pe TikTok: „O să-ți găsești copilul rece”
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cancan.ro
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Ce se întâmplă doctore
Noroc cu carul pentru aceste trei zodii. Săptămâna care le poate schimba destinul financiar! Banii vor veni mult mai ușor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Lumina albastră nu (mai) este principalul vinovat pentru insomnie
ULTIMA ORĂ PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
22:38
PNL a decis ca oricine merge în Guvernul Veștea sau votează învestirea lui să fie exclus din partid. Votul: 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri
MARIUS TUCĂ SHOW Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
22:34
Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
MEDIU „Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
22:24
„Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”
FLASH NEWS Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
22:13
Veștea a dezvăluit luni seară care sunt primele nume pe care vrea să le coopteze în Executivul său/ Pe ce voturi se bazează
STENOGRAME Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
22:04
Hubert Thuma, reacție acidă la adresa Ralucăi Turcan, în ședința PNL: „Nu cred că este cazul să vorbești de funie în casa spânzuratului”
VIDEO Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului
21:56
Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului

Cele mai noi

Trimite acest link pe