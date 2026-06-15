Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie. Cum rezolvăm situația, potrivit experților citați de express.co.uk.

Miros „închis” în baie, chiar și după curățenie

Potrivit unui expert în curățenie, problema apare în momentul în care sunt ignorate două aspecte, în timpul curățeniei din baie.

O baie „îmbâcsită” poate fi foarte frustrantă pentru proprietar, mai ales dacă este curățată frecvent.

În timp ce unii oameni se concentrează asupra unor locuri obișnuite, precum toaleta și lavoarul, mirosurile neplăcute pot veni din altă parte.

Un expert în curățenie a dezvăluit, pe rețelele sociale, că oamenii omit două lucruri, atunci când fac ordine în baie și mirosul încă…persistă. Kellsie Cleaning Tutorials amintește de două elemente din baie care trebuie curățate.

Elementul „ascuns” care produce miros

Când vine vorba de toaletă, cei mai mulți oameni curăță suprafața capacului. Expertul în curățenie spune însă că ar trebui să „lustruim” și balamalele de la capac, deoarece și acolo se adună bacterii și mirosul poate persista mult timp. Mai mult, potrivit Bathroom Mountain, capacul de WC ar trebui spălat separat, pentru a ne asigura că soluția de curățare ajunge peste tot.

Kelsie avertizează și asupra bideurilor, care trebuie curățate în detaliu (chiar și butonul quick-release din lateral). Toate aceste zone, oricât de banale ar părea, adună multă mizerie.

Gresia de pe jos

Gresia din baie adună microbi deoarece fie este udă, fie caldă. Praful și umezeală creează mediul perfect pentru dezvoltarea bacteriilor. Curățați mereu podeaua băii, pentru ca încăperea să fie igienică și frumos mirositoare.

„Mirosul din jurul toaletei nu ține de toaletă, ci de gresia de pe jos, care trebuie ștearsă, temeinic, cu mopul”, explică Kelsie.

„Trebuie să cureți în profunzime. Un aparat cu aburi va face minuni”.

Dacă nu dispui de un asemenea dispozitiv, experții de la Screwfix te sfătuiesc să „pariezi” pe celebra combinație bicarbonat de sodiu/oțet. Această metodă naturală de curățare nu dă niciodată greș, deși oțetul poate deteriora, în timp plăcile de faianță/gresie. Cel mai bine este să testezi într-o zonă mică, ascunsă, pentru a te asigura că nu rămân urme.

Sursa foto main: Envato