Prima pagină » Social » Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă

Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă

24 feb. 2026, 19:17, Social
Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă

Specialiștii au dezvăluit care este obiectul din casă care are cei mai mulți microbi.  În casa fiecăruia există un obiect care are de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Acest obiect stă în bucătărie.

Studiile au arătat că datorită igienizării dese a toaletei, aceasta a ajuns să fie unul dintre cele mai „sterile” locuri din locuință. Adevăratele bombe de microbi se ascund, de fapt, în bucătărie, relatează Cancan.ro.

Obiectul din casă cu cei mai mulți microbi

Studiile au arătat că un burete de vase folosit poate să conțină de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Specialiștii sfătuiesc schimbarea acestuia săptămânal sa dezinfectarea sa zilnică în cuptorul cu microunde (umed, timp de un minut).

Locul doi este ocupat de tocătorul de bucătărie care ascunde numeroși microbi, mai ales dacă este din lemn și are crestături de la cuțit. Bacteriile din carnea udă pătrund ușor în fibre și sunt greu de eliminat printr-o simplă clătire.

Podiumul este completat de telecomanda de la televizor. Aceasta este atinsă de nenumărate ori pe zi și este extrem de rar curățată. Specialiștii spun că o telecomandă are, în medie, de 20 de ori mai mulți microbi decât vasul de WC.

Pe listă se află și telefonul mobil. Îl purtăm peste tot și îl apropiem constant de față, însă suprafața lui caldă poate deveni un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor. Pentru a preveni acest lucru, este recomandat să fie curățat zilnic cu o lavetă îmbibată în alcool izopropilic.

De asemenea, persoanele care obișnuiesc să mănânce în fața laptopului ar trebui să știe că tastatura poate deveni un adevărat rezervor de microbi. Firimiturile care se strecoară printre taste contribuie la formarea și întreținerea unor colonii întregi de bacterii.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Revin ninsorile în România! Avertismentul ANM: cod galben și portocaliu de viscol în aceste județe
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?
FLASH NEWS Consilierul lui Nicușor Dan s-a întâlnit cu fermierii. Mercosur, pesta porcină și finanțele UE, printre temele de discuție
19:25
Consilierul lui Nicușor Dan s-a întâlnit cu fermierii. Mercosur, pesta porcină și finanțele UE, printre temele de discuție
FLASH NEWS Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
19:11
Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
ADMINISTRAȚIE Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
19:03
Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi”
ACTUALITATE Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
19:00
Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața
TEHNOLOGIE Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
18:42
Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
ACTUALITATE Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie
18:36
Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe