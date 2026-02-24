Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă

Specialiștii au dezvăluit care este obiectul din casă care are cei mai mulți microbi. În casa fiecăruia există un obiect care are de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Acest obiect stă în bucătărie.

Studiile au arătat că datorită igienizării dese a toaletei, aceasta a ajuns să fie unul dintre cele mai „sterile” locuri din locuință. Adevăratele bombe de microbi se ascund, de fapt, în bucătărie, relatează Cancan.ro.

Obiectul din casă cu cei mai mulți microbi

Studiile au arătat că un burete de vase folosit poate să conțină de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Specialiștii sfătuiesc schimbarea acestuia săptămânal sa dezinfectarea sa zilnică în cuptorul cu microunde (umed, timp de un minut).

Locul doi este ocupat de tocătorul de bucătărie care ascunde numeroși microbi, mai ales dacă este din lemn și are crestături de la cuțit. Bacteriile din carnea udă pătrund ușor în fibre și sunt greu de eliminat printr-o simplă clătire.

Podiumul este completat de telecomanda de la televizor. Aceasta este atinsă de nenumărate ori pe zi și este extrem de rar curățată. Specialiștii spun că o telecomandă are, în medie, de 20 de ori mai mulți microbi decât vasul de WC.

Pe listă se află și telefonul mobil. Îl purtăm peste tot și îl apropiem constant de față, însă suprafața lui caldă poate deveni un mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor. Pentru a preveni acest lucru, este recomandat să fie curățat zilnic cu o lavetă îmbibată în alcool izopropilic.

De asemenea, persoanele care obișnuiesc să mănânce în fața laptopului ar trebui să știe că tastatura poate deveni un adevărat rezervor de microbi. Firimiturile care se strecoară printre taste contribuie la formarea și întreținerea unor colonii întregi de bacterii.

