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Modelul matematic care estimează în câți ani ar putea dispărea oamenii de pe Pământ. Ce susține contestatul „argument al Apocalipsei”

Modelul matematic care estimează în câți ani ar putea dispărea oamenii de pe Pământ. Ce susține contestatul „argument al Apocalipsei”
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Ce este controversatul argument al Apocalipsei. Foto: Pexels
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Un model matematic controversat lasă deschisă ipoteza că specia umană ar putea avea un cadru de existență limitat. Extincția sa s-ar putea produce în următorii 17.100 de ani, scrie Daily Mail.

Ipoteza, prezentată de Daily Mail, are la bază calcule statistice și ceea ce e cunoscut ca „argument al Apocalipsei”. Este teoria care încearcă să estimeze durata de viață a omenirii pe baza numărului total de oameni care au trăit până acum pe Planeta albastră.

De altfel, specialiștii avertizează constant că omenirea a depășit capacitatea reală a planetei

Deși concluziile par alarmante, autorii și alți cercetători consacrați punctează că nu este o predicție concretă. Ci mai degrabă un exercițiu teoretic care nu ia în calcul factori critici precum progresul tehnologic accelerat sau posibilitatea colonizării altor planete.

Controversatul „argument al Apocalipsei” anticipează atingerea pragului-limită de populație pe Terra

Ipoteza a fost formulată inițial de astrofizicianul Brandon Carter, fiind popularizată ulterior de filosoful John Leslie. Ea se bazează pe principiul lui Copernic.

Conform acestuia, oamenii nu ocupă o poziție privilegiată în Univers. În consecință, generația actuală ar reprezenta doar un punct aleatoriu în întreaga istorie a speciei umane.

Avertismentul oamenilor de știință de la NASA asupra unui risc major. Aproximativ 560.000 de sateliți ar putea orbita Pământul

Pământul ar putea avea un termen limită, susține controversatul argument al Apocalipsei. Foto: Pixabay

Potrivit estimărilor, aproximativ 117 miliarde de oameni au trăit pe Pământ de la apariția speciei umane. Pornind de la acest indice, matematicienii au calculat că există o probabilitate de 95% ca omenirea să nu depășească un total de 2,34 trilioane de indivizi.

Dacă ritmul actual al nașterilor s-ar menține, pragul menționat ar putea fi atins peste aproximativ 17.100 de ani. Conform modelului, există totuși o probabilitate de 95% ca specia umană să dispară înainte de acel moment.

Însă teoria nu indică și cauza unui asemenea deznodământ dramatic. Dacă un număr brut de 117 miliarde de oameni au trăit deja, teoria argumentează că statistic este mai probabil ca populația totală a umanității să rămână relativ limitată, mai degrabă decât să se extindă indefinit în cadrul galaxiei.

Mulți oameni de știință atrag atenția că teoria sfârșitului lumii omite variabile esențiale, precum AI sau colonizarea spațială

Există numeroși specialiști care critică modelul ca finid prea simplist și atrag atenția că acesta ignoră variabile esențiale care ar putea schimba major viitorul civilizației umane.

Colonizarea spațială este tot mai dorită de omenire

Astfel, progresul tehnologic, dezvoltarea inteligenței artificiale, marile descoperiri medicale, transformările ecologice ale planetei sau chiar colonizarea spațială (mișcare care a luat amploare în ultimii ani), sunt doar câțiva dintre factorii pe care „argumentul Apocalipsei” nu îi include în calculele sale.

Gâdirea critică trebuie să prevaleze în fața unei simple teorii, oricât de fundamentată ar fi

Din acest motiv, publicația britanică avertizează că teoria trebuie privită strict în cadrul unei simulări matematice. Nu ca o predicție științifică absolută. Așadar, evaluarea acestei teorii trebuie să țină cont întotdeauna de gândirea critică. Iar aceasta din urmă trebuie să ia în calcul și invariabilele amintite anterior.

Așa cum istoria demonstrează, oamenii au întotdeauna abilitatea de a-și folosi liberul arbitru, putând anticipa din timp tendințele riscante pentru evoluția speciei.

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