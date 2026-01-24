Ce spune un fost fizician de la Harvard despre locația lui Dumnezeu. La ce distanță se află față de Terra

Dr. Michael Guillén, fost fizician de la Harvard, a explicat care ar fi locația lui Dumnezeu. A stârnit o serie de controverse în spațiul public, odată cu declarațiile sale. El susține că Dumnezeu s-ar afla la o distanță colosală față de Terra, legând ideea de „orizontul cosmic”.

Dr. Michael Guillén, fost fizician de la Harvard, a susținut că ar cunoaște locația lui Dumnezeu, aspect care a stârnit o reală controversă în spațiul public. Potrivit acestuia, locația fizică ar fi la o distanță colosală față de Pământ, de 439 miliarde de trilioane de kilometri. Ideea a legat-o de „orizontul cosmic” sau așa-zisa limită dincolo de care lumina nu poate ajunge la noi, notează DESCOPERA.

Fostul fizician a mai menționat faptul că Biblia afirmă că cerul este inaccesibil oamenilor cât timp suntem în viață. De asemenea, dr. Michael Guillén a mai susținut că cerul ar fi locuit de „ființe non-materiale”.

„Majoritatea astronomilor consacrați cred că nu există nimic unic în legătură cu potențialele obiecte dincolo de această limită, în afară de faptul că nu le putem observa direct. Însă Dr. Guillen are o perspectivă destul de diferită”, notează Mirror.co.uk.

Fostul fizician combină pasaje despre Dumnezeu din Biblia creștină, aducând în prim plan un anumte concept fizic („orizontul cosmic”).

„Dar aici devine cu adevărat interesant. Teoretic, o galaxie aflată la 273 miliarde de trilioane (273.000.000.000.000.000.000.000) de mile distanță de Pământ s-ar deplasa cu 186.000 mile pe secundă, adică viteza luminii. Acea distanță, sus în spațiu, se numește Orizont Cosmic”, a scris Guillén într-un articol pentru Fox News.

Dincolo de limitele Universului

„Cele mai bune observații astronomice, și teoriile lui Einstein privind relativitatea specială și generală, indică faptul că timpul se oprește la Orizontul Cosmic. La acea distanță specială, sus, în spațiul profund, nu există trecut, prezent sau viitor. Există doar eternitate. Spre deosebire de timp, însă, spațiul există și dincolo de Orizontul Cosmic. Ceea ce înseamnă că universul ascuns dincolo de Orizontul Cosmic este locuibil, deși doar pentru lumină și entități asemănătoare luminii”, a susținut fostul fizician.

„Ca om de știință, înțeleg importanța definițiilor. Conform Bibliei, cel mai de jos nivel al raiului este atmosfera Pământului. Raiul de la mijloc este spațiul cosmic. Despre cel mai înalt nivel vorbim: acolo locuiește Dumnezeu”, mai susține el.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ