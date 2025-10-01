S-a aflat! Câte clase are Serghei Mizil, de fapt. Studiile celui mai bătrân concurent de la Asia Express 2025

Serghei Mizil reprezintă unul dintre cei mai carismatici participanți de la Asia Express, el face echipă cu Mara Bănică și reușește să aducă zâmbete și voia bună prin stilul lui nonconformist. Deși publicul îl vede ca pe un personaj savuros, mulți nu știu însă ce studii a urmat.

Serghei Mizil este cel mai în vârstă concurent din actualul sezon Asia Express, în vârstă de 72 de ani, însă nu consideră asta un impediment. El a acceptat provocarea de a participa la emisiune din dorința de a se distra și de a descoperi noi perspective de viață din Asia. Alături de Mara Bănică, omul de afaceri trăiește la maxim fiecare moment din emisiune, iar fiecare probă o transformă într-un spectacol plin de unor și energie.

Ce studii are Serghei Mizil

Cunoscut drept un personaj plin de umor și energie, mulți nu știu, însă, ce studii are Serghei Mizil, dar și ce formare profesională. Citește continuarea pe Cancan.ro.

Recomandările autorului: