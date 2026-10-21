Corina Drăgotescu: Șobolanii bătrâni au scăpat din cămara lui Bolojan

Bolojan a aprins lumina în cămara statului și a văzut șobolanii. Lumea l-a aplaudat ca pe eroul național. Șobolanii bătrâni au ieșit imediat. Acum stă pitit după ușă și jură că se va lupta cu ei, mai departe și mai târziu. Câtă ipocrizie în politica românească. Urmașul său direct, așezat acum în mijlocul cămării, Niculescu, anunță că va înființa o structura guvernamentală de reziliență, ca să ofere presei un model de la care să învețe ziariștii să facă presă.

După care prezintă un program, mai degrabă pentru un cincinal, decât pe juma de an. Oamenii ăștia ne cred proști, cap-coadă. Cum să vii la Parlament să votezi un guvern pe care-l critici din prima secundă, cum să zici eu sunt și călare și pe jos? Cum să-ți începi mandatul cu promisiunea unei structuri guvernamentale a adevărului absolut câtă vreme rețelele sociale au devenit prima sursă de informare a cetățenilor?

De la patrulaterul roșu, la Troika Sorin-Nicușor-Luca

Păi să zicem adevărul necenzurat, încă, de reziliența lui Luca. Acest Guvern va fi condus de o Troikă: Sorin- Nicușor și Luca. Frâiele vor fi ținute de Grindeanu, care va trimite notițe de la partid miniștrilor săi, Luca va avea legătura cu exteriorul, iar Nicușor va veghea bunul mers al țării, căci țara este treaba lui, nu-i așa?

Atâta treabă a putut să facă, să aducă PSD-ul la puterea totală, în condițiile în care PSD a avut doar 22% dintre voturi, iar de votat a votat 52% din total populație. Nici măcar Iohannis nu a făcut asta. Vă spun din experiența multor ani de comentator politic: nimic nu este mai periculos decât o guvernare integral PSD. Am mai avut antecedente când PSD a fost la guvernare singur, cu un așa zis independent, la vremea respectiva, Văcăroiu, susținut din Parlament de patrulaterul roșu-PSD, PRM, PSM,PUNR. La vremea când a fost numit Văcăroiu era independent. Cam ca Niculescu, astăzi. Cumva șabloanele politice se repetă. Și situația economică, la fel. Uitați-vă la Grindeanu cât s-a înfoiat.

Opoziția de conjunctură a PNL și Parlamentul Opozanților

Ca niciodată Parlamentul actual are mai mulți opozanți decât susținători ai guvernului. S-au ferit să numească Guvernul nou ales, guvern minoritar. O altă ipocrizie politică. Îl auzeam pe Kelemen Hunor, înainte de investirea Guvernului spunând ce e bine că trec partidele în opoziție, ca să nu mai fie AUR singur. Păi ăsta e scopul? Să punem dădacă la AUR?

Am terminat România, hai să ne înghesuim în Opoziție acum, să disciplinăm AUR? Aveam pretenții de la Hunor, care este cu rodaj politic mare, trecut prin multe. Ce se va întâmpla? Gălăgia parlamentară va fi atât de mare si viu colorată că lumea se va uita mai puțin spre guvernare. PSD este extrem de versat. Va lua măsurile populare, la început și, apoi, prin ventrilogul Luca, va apărea drept salvator.

După care va stinge becul și va face ceea ce este în expertiza sa: preluarea treptată a întregii puteri, cu totul, adică. Bolojan le-a făcut cadou și locurile goale, numite politic, din administrația de nivel inferior. Deci, clientela multă, de acum, la poarta PSD. În timp ce Luca va fi îngropat în hârtii în Palatul Victoria, PSD va stăpâni, cu brio, România. Abia aștept, însă, să văd cum vor sta laolaltă în băncile Opoziției parlamentare PNL, USR, UDMR și AUR. Trebuie să știți că există o așezare vizuală în Parlament în sensul că Puterea stă pe o parte a sălii și Opoziția în partea cealaltă.

“Copilul” Luca născut la șase luni bate statisticile

Se zicea, pe vremuri, că un copil născut la șase luni nu are șanse de supraviețuire. Dacă e la șapte luni, da. În politică, Guvernul Luca, născut după aproape șase luni de gestație, are toate șansele să rupă statisticile de supraviețuire umană. AUR a și spus că nu va semna o moțiune de cenzură după șase luni. Bolojan era sigur că, deja, în martie, poate da jos guvernul votat chiar de el, după 168 de zile de criză. Cu cine va aduna voturile pentru o moțiune de cenzură? Cu PSD?????? Serios? Cât de ridicol. PSD “l-a făcut” nu doar cu moțiunea de cenzura, dar l-a jucat și politic, după ce orgoliul său a târât PNL într-o situație fară ieșire. Așadar să aducem ursitoarele la Guvernul Luca, pentru că, se vede treaba, una dintre ele are deja urări de viață lungă pentru noul guvern. Sincer, n-am văzut vreun momen tin aproape 40 de ani, în care PSD să renunțe, de bunăvoie, la putere. Nu vorbesc aici de moțiuni de cenzură.

Nicușor, la nani

În toată nebunia asta, un singur om și-a câștigat liniștea: Nicușor. E drept că a pierdut orice credibilitate politică. Să nu uităm, el a venit călare pe valul USR anti PSD, iar acum a adus PSD la puterea totală. Politic, nu văd un al doilea mandat pentru Nicusor, că nicio găină oricât de chioară ar fi, nu va mai pune ștampila pe el.

Aici vorbesc și de mine, ca să nu ziceți că nu-mi fac autocritica. Dar, Nicușor e fericit. Are o nouă jucărie, pe Luca Niculescu și, crede el, un guvern al său. Poate dormi liniștit visând la rolul de lider regional și apostol al păcii mondiale.

Unde suntem noi acum? Nicăieri. Suntem o țară sărăcită, trecută printr-o criză grea, cu facturi enorme și la propriu și la figurat. Revenind la Luca Niculescu e frumos ce a zis despre viitorul țării, dar cum viitorul nu a început azi, e greu să dregi ceva ca să aduci o viață decentă pentru cetățenii săi.

Ca să închei tot cu Bolojan dau un citat din ce a zis la învestitura Guvernului: “Oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument al guvernării”.

Așa, și? Cine a pus acum mai multe cutii în debaraua puterii? Nu PNL? Nu Nicușor? Nu Puterea? O moțiune de cenzură nu trebuia să ducă lucrurile aici. Ori v-a făcut PSD-ul pe degete și v-a plăcut, ori sunteți atât de fraieri politic, că vă va rupe în Opoziție. Speranța că, după circul asta, AUR va fi cel care vă scădea este de grădinița politicii.

Vom avea mai multe centre reale de putere, politic vorbind. Va fi Parlamentul, unde se află în acest moment absolut toți liderii de partide, Guvernul o structură descentrată politic, cu un șef al Executivului imatur politic, Președintele , care cred că urăște acum toate partidele pentru că i-au stricat vara și l-au înghesuit în colț să-și aducă dușmanul la putere. Plus, ceea ce se numește “sistemul” cu puterea sa difuză.

Păi nu era mai bine, fraților, să faceți anticipate? Măcar se lămureau lucrurile într-o direcție sau alta. Așa, stăm mai prost decât după alegerile din 2024. Doi ani pierduți ai vieții noastre….