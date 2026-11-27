S-a discutat în aceste zile intens despre negocierile privind fondurile europene în exercițiul financiar 2028-2034. Acestea trebuie privite de această dată dincolo de confruntarea tradițională dintre statele contributoare nete și beneficiarii de fonduri europene. Ceea ce se negociază în prezent nu este legat numai de distribuirea unor resurse financiare, ci însăși configurația viitoarei Uniuni Europene.

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Pentru a înțelege ceea ce este în joc și la ce rezultat se va ajunge, este util să facem o comparație cu negocierile din 2020. Atunci, criza economică provocată de pandemia de Covid-19 a creat o situație excepțională în care supraviețuirea economică a pieței europene devenise un interes comun.

Germania Angelei Merkel a înțeles că o prăbușire economică a Italiei, Spaniei sau altor economii sudice ar fi afectat direct industria germană și întregul mecanism economic european. În acest context, apropierea dintre Angela Merkel și Emmanuel Macron a făcut posibilă acceptarea unui instrument financiar fără precedent: NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde de euro, finanțat prin împrumuturi contractate la nivel european.

În 2026 contextul este fundamental diferit. În Europa nu se mai negociază pe fondul unei crize economice comune, ci într-un context marcat de războiul din Ucraina, competiția industrială cu Statele Unite și China și presiunea îndeosebi asupra industriei germane care a pierdut în ultimii cinci ani în jur de 350 000 de locuri de muncă.

Apărarea, securitatea energetică, competitivitatea, cercetarea și industria au devenit priorități bugetare care concurează direct cu agricultura și politica de coeziune. Bugetul european nu mai poate fi deci privit doar ca un mecanism de redistribuire între regiuni bogate și regiuni sărace. Aceasta este prima schimbare fundamentală pe care România trebuie să o înțeleagă.

Cu alte cuvinte, este foarte posibil să asistăm la sfârșitul unei Uniuni Europene construite în jurul coeziunii. Prin urmare, întrebarea nu este doar cât pierde sau câștigă România și suratele ei sudice, ci dacă modelul european care a susținut convergența economică a estului va putea fi susținut în paralel cu noua filosofie.

Filosofie care face ca a doua schimbare importantă față de 2020 să fie legată de poziționarea Germaniei. Dacă acum șase ani Angela Merkel a contribuit decisiv la construirea compromisului franco-german și la acceptarea solidarității financiare europene, în 2026 Friedrich Merz se află în centrul grupului statelor care solicită reducerea bugetului și schimbarea priorităților de cheltuieli.

Am observat vizita la Berlin a dlui ministru de Externe Neculaescu și sper că aceasta reprezintă un semn că s-a înțeles că acolo se află cheia deblocării situației. Pentru că Germania nu renunță și nu va renunța la Europa Centrală și de Est, dar își poate modifica modul în care dorește să o integreze economic. România trebuie să înțeleagă această diferență: interesul german pentru integrarea economică a regiunii nu mai garantează automat menținerea aceluiași nivel de redistribuire financiară.

Totuși, România are o particularitate pe care o poate exploata – importanța sa strategică în politica europeană față de Ucraina. Poziția noastră geografică, accesul la Marea Neagră, frontiera cu Ucraina și Republica Moldova, infrastructura de transport ne oferă argumente care depășesc logica tradițională a beneficiarului de fonduri europene.

România are nevoie de fonduri de coeziune pentru a-și moderniza și completa infrastructura, iar Germania, Franța și alte state implicate în război au nevoie de România pentru menținerea fluxurilor cu Ucraina.

Cele două interese ar trebui să se completeze. Astfel, România nu poate rămâne importantă pentru aceste interese strategice majore, dar insuficient dezvoltată economic pentru a contribui la susținerea acestora.

O infrastructură rutieră performantă, căi ferate modernizate, porturi eficiente, rețele energetice nu reprezintă numai investiții în obiective naționale românești. Ele sunt componente ale infrastructurii strategice europene. Acesta ar trebui să fie unul dintre argumentele centrale ale României în negocierile bugetare.

Și da, cred că în cele din urmă negocierile dintre Berlin și Paris vor influența decisiv compromisul final. Dacă cele două capitale ajung la o înțelegere, există posibilitatea unui acord care să combine reducerea anumitor cheltuieli, protejarea agriculturii și menținerea unei finanțări suficiente pentru coeziune, inclusiv pentru regiunile ultraperiferice ale Europei, față de care reprezentantul Germaniei a arătat o lipsă de înțelegere care sper totuși că nu reprezintă și orizontul strategic al Germaniei (ar fi rușinos de strâmt…).

Dacă această înțelegere nu apare, atunci negocierile riscă să fie dominate de alianțe sectoriale și de confruntarea dintre statele contributoare nete și beneficiarii fondurilor și nu vom avea niciun câștigător.