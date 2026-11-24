Președinția României recunoaște că, la vremea anulării alegerilor, în 2024, „probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”.

Mai departe, Administrația Prezidențială spune că „verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin”.

Comunicatul se referă la raportul AUR privind anularea alegerilor. Cu alte cuvinte, dacă transferăm situația în penal, să zicem, condamnăm un om și apoi acceptăm dovezi ulterioare, în același dosar. Curtea Constituțională nu a condamnat un om, ci a omorât direct un concept, acela al democrației. Cine răspunde? Nimeni.

Curtea Constituțională s-a umflat ca maiaua de drojdie

Raportul AUR, dincolo de discuția despre TikTok, anularea propriu-zisă, poziționarea candidaților, ne arată, cu fapte documentate, cât de complexă a fost operațiunea acelor zile și a lunilor care au urmat, câte instituții interne și internaționale au fost implicate.

Pe parcursul a o sută de pagini, din cele 400, ne descrie procesul prin care Curtea Constituțională a ajuns să se autodezvolte ca o maia de drojdie, până s-a întins peste toată copaia. Arată decizii luate în decursul timpului care au interpretat și răstălmăcit total sensul inițial al Constituției.

Include aici și neconstituționalitatea prelungirii mandatului prezidențial, la acea dată. Interpretarea pretoriană, la care s-a referit o judecătoare a Curții, exact asta e. O reinterpretare și adăugare la lege, în lipsa unor prevederi legale precise. Influențarea, pe cale indirectă, a legislației. În plus, raportul arată și rolul serviciilor în alegeri. Până acum era doar un zvon public, acum e documentat, cu adrese și citate din notele informale.

Cum este posibil ca, în 2 decembrie 2024, Curtea să respingă o cerere de anulare a alegerilor, corect, legal, făcută în baza unor articole existente, și să valideze alegerile din primul tur, pentru ca 4 zile mai târziu, în 6 decembrie, să anuleze alegerile cu totul, prin autosesizare, în baza unor indicii, după cum zice Președinția acum.

În plus, Curtea nu se poate autosesiza în materie de alegeri. Cel mai periculos lucru mi se pare tendința de autoextindere a Curții. Există numeroase teorii în psihologia administrativă și politică, prin care este explicat acest fenomen. De multe ori concluzia este aceeași.

Extinderea necontrolată a unei instituții statale, executive sau administrative, duce la anomalii și, în final, la autoritarism. Poate fi dictatura unei instituții sau dictatura unui om. Tot aia este. Aici este punctul vulnerabil al construcției politice de după 1990. Legea Curții a fost adoptată în 1992 și ulterior au existat câteva modificări.

În timpul ăsta, Curtea s-a expandat, cum am zis, ca o maia de drojdie, iar acum, prin decizii proprii, acoperă inclusiv zona cea mai sensibilă, aceea a instrumentului profund democratic, votul! Am asistat la construirea Constituției, ca reporter parlamentar. Am acasă rapoarte care arată limpede intenția legiuitorului de a ține departe orice instituție de alegeri, inclusiv Curtea Constituțională. Dezbaterile de atunci sunt publice și publicate!

Și comuniștii aveau o Constituție cu drepturi și libertăți

Să știți că și comuniștii aveau o Constituție bună. Doar că includea partidul comunist în ea. În rest, aveam democrație, alegeri, libertate de exprimare, dacă lăudam partidul, și tot așa. Parcă retrăim istoria.

Cât despre alegeri și servicii, raportul arată limpede, cu citate, pe de-o parte implicarea lor, pe de altă parte afirmațiile contradictorii din notele publice, de la niciun pericol la pericol mare. Nici aici nu există prevederi clare, cu excepția STS, privind implicarea expresă a serviciilor, în mod direct, în campaniile electorale și apoi în alegeri. Și aici s-au folosit interpretări excesive, care apoi s-au folosit ca argumente de anulare. Mai intervine, în Raport, și rolul instituțiilor internaționale, Uniunea Europeană, Comisia de la Veneția, și, aș adăuga eu, nu am găsit în raport, până la pagina 222, menționat Serviciul de Supraveghere și Protecție împotriva Ingerințelor Digitale Străine (VIGINUM), al Franței, primul care ne vorbea atunci de ingerința rusească. O nebunie, cu totul.

6 decembrie, o naționalizare a voturilor

Obișnuiesc să spun că anularea votului a fost la fel de dureroasă pentru români ca naționalizarea făcută de comuniști. Un fel de 11 iunie al democrației, ziua în care voturile au fost preluate cu japca, de către stat.

Noi rămânem la fel de proști, la figurat vorbind, cum am fost în dimineața alegerilor anulate, de Moș Nicolae. Raportul ăla oficial pare o Fata Morgana care se îndepărtează din ce în ce mai mult. Președintele Nicușor Daniel Dan se închide în lumea lui și spune că-i este teamă de 2028, iar fostul președinte Traian Băsescu spune că el crede că nici nu există raportul oficial și se alătură celor care devin tot mai sceptici privind existența documentului:

„Să anulezi alegerile într-un stat democratic e de neimaginat. Dar să le anulezi fără un temei explicat… Ne tot spune președintele: mai am nevoie de ceva timp sau n-am putut să mă ocup de raport că m-am ocupat de numirea de premier. Dacă Serviciile aveau informația, o puneau de mult pe masa președintelui. Eu sunt convins că nu o au și nu își poate asuma nimeni o minciună. Președintele greșește ținând la dânsul acest subiect”.

El mai spunea că anularea alegerilor a fost o afacere dâmbovițeană prin care unii au vrut să-și pună președintele.

AUR a făcut un efort supraomenesc să adune la un loc faptele din toamna lui 2024, apoi le-a interpretat în folos propriu, că de aia e partid politic. Ce ne descrie Raportul întunecă și mai mult acele zile șocante, în care ne-am culcat sănătoși seara și ne-am trezit morți dimineața.