Bolojan explică metafora „șobolanii din cămară". Cine erau și ce rodeau

Olga Borșcevschi
Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Premierul Ilie Bolojan a revenit, marți, asupra declarației în care vorbea despre „șobolanii din cămara statului” și a explicat că se referea la zone din sistemul public „parazitate”, unde au fost luate măsuri pentru a opri risipa de bani.

Vezi galeria foto
5 poze

Bolojan a fost întrebat despre afirmația sa legată de „șobolanii din cămară” și despre cine erau șobolanii.

„Când am aprins lumina, erau situații inacceptabile care generau pierderi mari pentru România. Simpla punere a reflectoarele pe aceste probleme nu va mai permite acest lucru. Am dat un singur exemplu: pentru energie mai ieftină, trebuie producție mai mare de energie, trebuie mai multă capacitate de stocare și trebuie să avem adaosuri rezonabile. În loc să creăm condiții pentru ca mai mulți producători să apară, am blocat de fapt accesul producătorilor pe piață.

Gândiți-vă la evaziunea pe combustibil. Aveam foarte multe antrepozite fiscale și am interzis continuarea procedurii evazioniste.

Companiile de stat: capacitatea de a interveni e redusă pentru că sunt contracte de management care îți dau doar drepturi. Pățim ca la Salrom, unde produci niște pagube la Salina Praid, dar rămâi director bine-mersi. Nu mai putem tolera aceste aspecte. De aceea am făcut această comparație. Transparența e o condiție necesară pentru o bună guvernare”, a spus Ilie Bolojan, după ședința PNL.

Premierul Bolojan îi compară pe PSD-işti cu „şobolanii”

În urmă cu patru zile, premierul afirmase că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului și limitarea risipei bugetare au deranjat interese.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat Ilie Bolojan. Mai multe detalii AICI

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns la declarația premierului. „Când te gândești să vinzi CEC Bank, Romgaz, Transgaz, Portul Constanța, Transelectrica, toate aceste companii, care sunt companii pe plus, profitabile, înseamnă să furi toată cămara”, a spus el la Timișoara. Grindeanu a subliniat că „ăsta este adevăratul șobolanism”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
15:17
Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
POLITICĂ Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”
14:30
Sorin Grindeanu comentează criza politică: „Există majorități în Parlament și fără PSD”
STENOGRAME Pe Alina Gorghiu au lăsat-o nervii în ședința PNL: Nu suntem tembeli să votăm moțiunea împotriva propriului premier / PNL nu este pe val, suntem la 11-12%
14:21
Pe Alina Gorghiu au lăsat-o nervii în ședința PNL: Nu suntem tembeli să votăm moțiunea împotriva propriului premier / PNL nu este pe val, suntem la 11-12%
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță discuții cu grupurile care susțin actualul guvern – PNL, USR, UDMR, minorităţi: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu PSD”
14:11
Bolojan anunță discuții cu grupurile care susțin actualul guvern – PNL, USR, UDMR, minorităţi: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu PSD”
FLASH NEWS După o ședință cu scandal și țipete, liberalii au decis să îl susțină în continuare pe Bolojan. Ce rezoluție au adoptat
13:57
După o ședință cu scandal și țipete, liberalii au decis să îl susțină în continuare pe Bolojan. Ce rezoluție au adoptat
STENOGRAME Rareș Bogdan, în sedința PNL: „Eu nu doresc steagul Curcubeu pe sediul PNL” / „Vreau steagul României și Crucea Creștină”
13:55
Rareș Bogdan, în sedința PNL: „Eu nu doresc steagul Curcubeu pe sediul PNL” / „Vreau steagul României și Crucea Creștină”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Bacteria scarlatinei a fost găsită într-o mumie precolumbiană. De ce contează descoperirea?
CONTROVERSĂ Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
15:23
Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil
LIFESTYLE Obiceiul banal, din timpul cinei, care ne distruge creierul fără să ne dăm seama, potrivit medicului Vlad Ciurea
15:13
Obiceiul banal, din timpul cinei, care ne distruge creierul fără să ne dăm seama, potrivit medicului Vlad Ciurea
FLASH NEWS Trump susține că Iranul a „încălcat” acordul de încetare a focului „de nenumărate ori”. Când expiră armistițiul dintre Washington și Teheran
14:41
Trump susține că Iranul a „încălcat” acordul de încetare a focului „de nenumărate ori”. Când expiră armistițiul dintre Washington și Teheran
ENERGIE Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
14:33
Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
ECONOMIE Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro
14:02
Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro
STENOGRAME Numărul doi din PNL, Dan Motreanu, consemnează despărțirea de PSD în timpul ședinței de partid. Ce spune liberalul
13:50
Numărul doi din PNL, Dan Motreanu, consemnează despărțirea de PSD în timpul ședinței de partid. Ce spune liberalul

Cele mai noi

Trimite acest link pe