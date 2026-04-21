Premierul Ilie Bolojan a revenit, marți, asupra declarației în care vorbea despre „șobolanii din cămara statului” și a explicat că se referea la zone din sistemul public „parazitate”, unde au fost luate măsuri pentru a opri risipa de bani.

Bolojan a fost întrebat despre afirmația sa legată de „șobolanii din cămară” și despre cine erau șobolanii.

„Când am aprins lumina, erau situații inacceptabile care generau pierderi mari pentru România. Simpla punere a reflectoarele pe aceste probleme nu va mai permite acest lucru. Am dat un singur exemplu: pentru energie mai ieftină, trebuie producție mai mare de energie, trebuie mai multă capacitate de stocare și trebuie să avem adaosuri rezonabile. În loc să creăm condiții pentru ca mai mulți producători să apară, am blocat de fapt accesul producătorilor pe piață.

Gândiți-vă la evaziunea pe combustibil. Aveam foarte multe antrepozite fiscale și am interzis continuarea procedurii evazioniste.

Companiile de stat: capacitatea de a interveni e redusă pentru că sunt contracte de management care îți dau doar drepturi. Pățim ca la Salrom, unde produci niște pagube la Salina Praid, dar rămâi director bine-mersi. Nu mai putem tolera aceste aspecte. De aceea am făcut această comparație. Transparența e o condiție necesară pentru o bună guvernare”, a spus Ilie Bolojan, după ședința PNL.

Premierul Bolojan îi compară pe PSD-işti cu „şobolanii”

În urmă cu patru zile, premierul afirmase că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului și limitarea risipei bugetare au deranjat interese.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat", a declarat Ilie Bolojan.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns la declarația premierului. „Când te gândești să vinzi CEC Bank, Romgaz, Transgaz, Portul Constanța, Transelectrica, toate aceste companii, care sunt companii pe plus, profitabile, înseamnă să furi toată cămara”, a spus el la Timișoara. Grindeanu a subliniat că „ăsta este adevăratul șobolanism”.

