Ion Cristoiu: Capcană perfidă întinsă PSD de Ilie Bolojan cu ajutorul AUR

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție poziția AUR, în contextul în care Guvernul Veștea a fost respins de Parlament.

„Guvernul Veștea a fost ultima șansă a României de a scăpa, cel puțin temporar, de Ilie Bolojan. Prin contribuția nemaipomenită a lui George Simion, care a fost umflat cu o pompă, i s-au umflat mușchii de șef de galerie, acest guvern a căzut. În consecință, Ilie Bolojan a ieșit enorm de întărit în bătălia cu Nicușor Dan.

Bătălia dintre cei doi era necesară, dar așa zisele forțe suveraniste, patriotice, așa se laudă AUR, că întruchipează naționalismul, patriotismul, trebuia să păstreze un echilibru între cele două puteri pentru că slăbirea colosală a unui centru de putere care este la Cotroceni și creșterea unei șanse a celuilalt centru de putere care este Ilie Bolojan este dăunătoare democrației și interesului național”, a spus Ion Cristoiu.

„Este clar că Ilie Bolojan va rămâne la Palatul Victoria până în 2028”

„După acest eșec, este clar că Ilie Bolojan va rămâne la Palatul Victoria până în 2028, dacă nu cumva, prin „contribuția” AUR, Nicușor Dan va fi suspendat. Nu va avea loc diversiunea „Turul doi înapoi”, adică Călin Georgescu, dar fără Lasconi. Călin Georgescu versus Ilie Bolojan sau s-ar putea să fie Simion contra Bolojan. Simion trebuie să mai fie bătut o dată la scor, nu a fost încă epuizat ca bilă folositoare.

El este de dublă folosință, trebuie să ajute acum intrând în turul doi și concurându-l pe Bolojan. El trebuie să ajute ca Ilie Bolojan să ajungă Președintele României printr-o victorie zdrobitoare. Nicușor Dan a declarat contextual că se conturează varianta unui guvern minoritar, cu un sprijin parlamentar din partea altor partide”, a adăugat publicistul.

„Este vorba de o propunere perfidă”

„Este vorba de o propunere perfidă, șmecherească, abilă, făcută de Ilie Bolojan în numele PNL-USR-UDMR, această alianță pilotată chiar din afară. Propunerea este aceasta: se încheie un acord, dar dacă ați observat, Ilie Bolojan și camarila nu au spus «Noi, PNL, USR, UDMR trecem în opoziție, semnăm un acord puternic să salvăm țara și noi vom vota PSD». Au spus că poate să fie PSD sau pot fi ei. Și că după ce se încheie acordul, președintele trebuie să aleagă între cele două grupări.

Deci nu se semnează un acord din start, se semnează un acord ori PSD, ori Ilie Bolojan și președintele trebuie să aleagă. Chiar așa de nerozi să fim să credem că Nicușor Dan își va putea permite să numească PSD? În primul rând, PSD a pierdut guvernul, care a fost într-un fel Veștea. Ca număr de voturi, cele trei partide sunt mult mai multe. În momentul în care el desemnează un candidat de la PSD în condițiile în care Ilie Bolojan și gașca vor spune «Noi am semnat acordul, poate să fie PSD sau noi», Nicușor Dan se sinucide refuzând pe Ilie Bolojan sau refuzând alianța de dreapta și preferând PSD. Este clar, e o capcană întinsă PSD, perfidă desigur, cu ajutorul AUR”, a conchis Ion Cristoiu.