Un alt „greu” din PNL anunță susținerea pentru Adrian Veștea: „România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ales pe listele PNL, a reacționat la desemnarea liberalului Adrian Veștea premier al României, arătând că România „nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid”.

În timp ce președintele PNL, Ilie Bolojan, și mai mulți lideri liberali califică decizia anunțată duminică dimineață de președintele Nicușor Dan ca „act ostil” și „încercare de rupere a PNL”, apar lideri din teritoriu care susțin această nominalizare. Între actualul șef al PNL și gruparea fidelă din jurul său și vocile liberale din teritoriu s-a creat deja o diferență de opinie legată de opțiunea președintelui.

„ Liderii adevărați aleg țara, nu partidul”

Alin Tișe, care s-a poziționat în „aripa conservatoare” a liberalilor, scrie că „interesul național nu mai poate aștepta” și nu se poate subordona intereselor de partid. Critica sa vizează „ruptura” care s-a produs în interiorul PNL în urma desemnării lui Adrian Veștea ca premier fără ca decizia să fi trecut prin circuitul decizional al partidului.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid.

Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării.

Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic”, scrie Alin Tișe pe pagina sa de socializare.

El a precizat că România are nevoie „urgent” de un guvern funcțional, de decizii „curajoase” și de responsabilitate, și nu de blocaje, de orgolii și „de negocieri fără sfârșit”.

„În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment.

Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern. Acum și urgent!

PS: 𝐂â𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝 𝐚𝐣𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐚𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐧𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐫𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐢. 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜, 𝐜𝐢 𝐝𝐞 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞. 𝐍𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞, 𝐜𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮ț𝐢𝐢. 𝐀𝐬𝐭ă𝐳𝐢, 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐬𝐦𝐮𝐥 î𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧ă 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥 𝐧𝐚ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥”, a adăugat Tișe.

Cine este Adrian Veștea, propus de președinte pentru funcția de premier

Adrian Veștea este unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți ai PNL. A fost primar la orașului Râșnov, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov. În luna mai a acestui an, politicianul solicita ca PNL, partidul din care face parte, să rămână la guvernare.

După rezultatul foarte slab al PNL la prezidențialele din noiembrie 2024 și demisia lui Nicolae Ciucă, Bolojan a preluat conducerea partidului. Adrian Veștea a devenit secretar general și a afirmat public că preia „alături de Ilie Bolojan” conducerea PNL.

În mai-iunie 2025, Veștea l-a promovat explicit pe Bolojan ca premier. L-a descris ca pe un om care a făcut reforme și ca pe liderul cu experiența și credibilitatea necesare pentru conducerea guvernului. Pe 19 iunie, Veștea anunța că mandatul PNL la Cotroceni era susținerea lui Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără ca Ilie Bolojan să fi fost informat în prealabil. Liderul PNL a calificat decizia drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului. Veștea a anunțat, la rândul său, că își dorește formarea unui guvern politic și că va începe discuțiile cu partidele democratice.