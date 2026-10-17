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Banii repartizați Unităților de Primiri Urgențe, motiv de dispută între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete

Banii repartizați Unităților de Primiri Urgențe, motiv de dispută între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete
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Alexandru Rogobete a reacționat după ce Ilie Bolojan a criticat modul în care Ministerul Sănătății a distribuit fondurile destinate unităților de primiri urgențe. Premierul interimar a susținut că finanțarea insuficientă a acestora ar putea fi rezultatul unei gestionări defectuoase sau al unei decizii deliberate de a solicita ulterior bani suplimentari. Fostul ministru PSD respinge aceste acuzații și explică diferențele dintre bugetul cerut de Ministerul Sănătății și suma aprobată pentru anul 2026. ”Cele 460 de milioane de lei alocate au fost repartizate ținând cont de execuția bugetară istorică, respectiv de media ultimilor doi ani. Aceasta a fost baza repartizării: execuția anterioară și limitele bugetului aprobat”, a precizat Rogobete.

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Rogobete îi răspunde lui Bolojan: Ministerul Sănătății a cerut 660 de milioane de lei

Fostul ministru arată că, în 2025, finanțarea sistemului sanitar a fost suplimentată de două ori, iar suma totală cheltuită de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Floreasca a ajuns la 10 milioane de lei. Pentru 2026, Ministerul Sănătății a solicitat 660 de milioane de lei pentru componenta de urgență, însă bugetul aprobat a fost de numai 460 de milioane de lei.

Pentru corecta informare a opiniei publice. Iresponsabilitate? Incompetență? Cu premeditare? NU. Nici iresponsabilitate, nici incompetență și, Doamne ferește, cu premeditare”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Alexandru Rogobete explică cu cifrele pe masă cum au fost suplimentate bugetele la Sănătate în ultimii doi ani.

Cifrele sunt simple și merită prezentate în context: În anul 2025, bugetul sănătății a fost suplimentat de două ori. Astfel, UPU de la Spitalul Floreasca a ajuns la un buget executat (buget total cheltuit în anul 2025) de 10 milioane de lei pentru întregul an, sumă care include rectificarea și suplimentarea din luna septembrie 2025. Anul acesta, pentru componenta de urgență, am solicitat 660 de milioane de lei, însă au fost alocate 460 de milioane de lei — cu 200 de milioane mai puțin decât necesarul solicitat”, a transmis Alexandru Rogobete.

Rogobete ridică și problema motivelor pentru care suma aprobată a fost mai mică decât cea solicitată. Acesta admite că reducerea deficitului bugetar ar putea reprezenta o explicație, dar precizează că nu poate afirma acest lucru în lipsa unei justificări oficiale.

Social-democratul mai spune că distribuirea celor 460 de milioane de lei s-a făcut în funcție de cheltuielile înregistrate în ultimii doi ani și de limitele bugetului disponibil. În opinia sa, acuzațiile referitoare la administrarea fondurilor pentru urgențe nu pot fi evaluate fără a lua în calcul diferența dintre solicitările ministerului și alocările efective.

De ce această diferență? Pentru reducerea deficitului cu orice preț? Este o posibilă explicație, dar, în lipsa unei justificări explicite, nu o pot prezenta drept certitudine. Cele 460 de milioane de lei alocate au fost repartizate ținând cont de execuția bugetară istorică, respectiv de media ultimilor doi ani. Aceasta a fost baza repartizării: execuția anterioară și limitele bugetului aprobat.

”Mai multă responsabilitate și mai puține informații false”

”A vorbi despre incompetență, iresponsabilitate sau premeditare fără a prezenta acest context înseamnă a omite tocmai datele esențiale ale discuției. Nu putem discuta despre finanțarea urgențelor ignorând diferența dintre sumele solicitate și cele efectiv alocate. Reducerea deficitului este un obiectiv care trebuie urmărit cu echilibru, ținând cont și de nevoile sistemului de sănătate. România are nevoie de echilibru, de liniște și de o dezbatere bazată pe date complete. De mai multă responsabilitate în comunicarea publică și de mai puține informații false!”, a transmis Alexandru Rogobete.

De unde a pornit disputa dintre Bolojan și Rogobete

Reacția fostului ministru vine după criticile formulate de Ilie Bolojan cu privire la fondurile repartizate unităților de primiri urgențe.

Premierul interimar a invocat situația Spitalului Floreasca din București, unde alocarea inițială pentru 2026 ar fi fost mai mică de cinci milioane de lei, comparativ cu peste 10 milioane de lei în 2025. Bolojan a făcut referire și la problemele de finanțare ale unităților medicale din Târgu Mureș. Liderul PNL a susținut că nivelul redus al fondurilor ar putea avea la bază fie o planificare bugetară necorespunzătoare, fie intenția de a obține ulterior suplimentări prin rectificarea bugetului.

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