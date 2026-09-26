Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete îl acuză sâmbătă pe președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, că promovează un model de finanțare care ar putea afecta spitalele mici și cere plecarea acestuia din fruntea instituției.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rogobete cere plecarea lui Horațiu Moldovan din fruntea CNAS și critică prevederile din noul program de guvernare referitoare la sistemul sanitar.



Miza disputei este modul în care activitatea și finanțarea spitalelor sunt raportate la gradul de ocupare a paturilor și la serviciile medicale efectiv furnizate. Reformele promovate în 2026 au prevăzut adaptarea numărului de paturi la nevoile populației, extinderea ambulatoriului și a spitalizării de zi și modificări ale finanțării spitalicești. Ministerul Sănătății a susținut că acestea urmăresc utilizarea mai eficientă a resurselor fără diminuarea accesului pacienților.

„Un spital nu este un hotel, iar gradul de ocupare al paturilor nu reprezintă performanța medicală”

„Viziunea falimentară a lui Horațiu Moldovan, președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, continuă și în noul program de guvernare. Acest om trebuie să plece urgent din fruntea CNAS”, a scris Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății susține că spitalele mici riscă să fie evaluate într-o măsură prea mare prin prisma costurilor și a numărului de paturi ocupate, ceea ce, în opinia sa, ar putea conduce la reducerea treptată a capacității unor unități.

„Un spital nu este un hotel, iar gradul de ocupare al paturilor nu reprezintă performanța medicală”, afirmă Rogobete.

Acesta argumentează că existența unor paturi libere poate reprezenta o rezervă necesară pentru situații de urgență, accidente cu victime multiple sau perioade în care numărul pacienților crește sezonier.

„Un pat liber nu înseamnă automat risipă. Poate însemna capacitatea necesară pentru o urgență, un accident colectiv sau un vârf sezonier. Iar un spital mic poate avea o ocupare mai redusă, dar poate fi vital pentru o comunitate întreagă”, a transmis Alexandru Rogobete.

„Horațiu Moldovan trebuie să plece urgent din fruntea CNAS”

Rogobete critică și o eventuală accentuare a finanțării în funcție de volumul serviciilor medicale, susținând că trebuie prevăzute garanții pentru personalul din spitale.

„Unde este protejarea veniturilor medicilor și asistenților? Unde este plata corectă a gărzilor? Unde este reorganizarea gărzilor? Unde este strategia de retenție a personalului medical? Unde sunt soluțiile pentru specialitățile deficitare și pentru tinerii care termină rezidențiatul? Nimic concret”, a scris Rogobete.

Rogobete propune o definiție mai largă a performanței unităților sanitare, care să includă rezultatele tratamentelor și accesibilitatea serviciilor.

„Performanța unui spital nu înseamnă câte paturi sunt ocupate. Înseamnă rezultate medicale, acces, siguranța pacientului, complexitatea cazurilor și calitatea actului medical”, susține acesta.

În opinia sa, finanțarea prea strâns legată de activitate ar putea crea un mecanism prin care spitalele cu mai puțini pacienți să primească resurse mai mici, să piardă personal și, în consecință, să ofere și mai puține servicii.

„Altfel, riscăm un cerc extrem de periculos: mai puțini pacienți înseamnă finanțare mai mică, finanțarea mai mică înseamnă mai puțin personal, mai puțin personal înseamnă mai puține servicii, iar apoi tocmai această scădere este folosită pentru a justifica închiderea spitalelor!”, a scris Rogobete.

Mesajul se încheie cu o nouă solicitare adresată conducerii CNAS.

„Aceeași gândire de tăieri, ambalată într-un program nou. Horațiu Moldovan a pus, în opinia mea, sistemul de sănătate pe butuci. Rezultatele acestei viziuni se văd deja. Iar soluția nu poate fi continuarea ei sub o altă formă. Horațiu Moldovan trebuie să plece urgent din fruntea CNAS”, a transmis Alexandru Rogobete.