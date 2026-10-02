Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a participat, la Palatul Cotroceni, alături de Prima Doamnă a României la evenimentul de lansare a unui program dedicat adolescenților și tinerilor. Rogobete a publicat și o fotografie în care apare alături de Mirabela Grădinaru, dar și una din timpul discuțiilor din cadrul evenimentului.

Pe lângă fotografii, Rogobete a transmis și un mesaj în care spune că proiectul a fost inițiat în perioada în care conducea Ministerul Sănătății, în colaborare cu Administrația Prezidențială și Mirabela Grădinaru.

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„Astăzi, am participat, alături de Prima Doamnă a României, doamna Mirabela Grădinaru, la Palatul Cotroceni, la evenimentul de lansare a unui program dedicat adolescenților și tinerilor.

Mă bucur cu atât mai mult cu cât acest proiect, pe care l-am început împreună cu Administrația Prezidențială și cu doamna Mirabela Grădinaru în perioada în care conduceam Ministerul Sănătății, a ajuns astăzi să fie implementat și să devină realitate”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Potrivit lui Rogobete, programul se adresează direct adolescenților și tinerilor și pune accent pe comunicare, consiliere și discuții aplicate. Inițiativa urmărește reducerea adicțiilor, prevenția și îmbunătățirea stării de bine.

Rogobete: „Educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație”

Fostul ministru al Sănătății consideră că educația pentru sănătate trebuie să depășească transmiterea de informații și să ofere tinerilor un cadru bazat pe încredere și comunicare. De asemenea, acesta a subliniat și importanța accesului tinerilor la sprijin atunci când se confruntă cu probleme.

„Cred că educația pentru sănătate trebuie să însemne mai mult decât informație. Trebuie să construim un climat de încredere, echilibru și comunicare între adolescenți, părinți, profesori și comunitate. Să îi învățăm pe tineri să vorbească despre problemele lor, să ceară ajutor atunci când au nevoie și să știe că există oameni care îi ascultă. Așa construim, în timp, o generație mai sănătoasă, mai echilibrată și mai încrezătoare”.

În finalul mesajului, Alexandru Rogobete a făcut apel la răbdare, comunicare și echilibru în ceea ce privește sprijinul acordat tinerilor. De asemenea, el a mulțumit echipei Administrației Prezidențiale, Mirabelei Grădinaru, OMS România și Asociației Zi de Bine.