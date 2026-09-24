Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete critică dur programul de guvernare propus pe domeniul sănătății de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Acesta e de părere că ignoră crizele reale din sistemul medical și menține blocajul posturilor din spitale. Fostul minsitru al Sănătății a mai explicat că măsurile anunțate nu oferă soluții concrete pentru pacienți, pentru finanțare și nici pentru reducerea timpului de acces la medicamentele de ultimă generație. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Alexandru Rogobete susține că sistemul medical riscă să intre în colaps în lipsa unor măsuri urgente

Fostul ministru al Sănătății a atras atenția asupra faptului că prioritățile actuale ale lui Siegfried Mureșan, prin noul program d eguvernare propus, nu corespund cu urgențele din unitățile sanitare. Acesta a menționat că lipsa unor decizii ferme poate duce la deteriorarea gravă a serviciilor medicale în următoarele șase luni.

„Țara arde și baba se piaptănă – cam așa este în momentul de față. În sistemul de sănătate există astăzi alte crize și alte necesități urgente. Peste șase luni poți face o predicție cu ceea ce este urgent de făcut în sistemul de sănătate, astfel încât acesta să nu colapseze”, a declarat fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

„Nu se vorbește absolut deloc despre resursa umană din sănătate”

Alexandru Rogobete a subliniat că noile propuneri guvernamentale evită subiectul resursei umane din spitale și mențin restricțiile la angajare. De asemenea, acesta a evidențiat decalajul uriaș dintre România și restul Europei în privința timpului necesar pentru aprobarea tratamentelor farmaceutice noi.

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„Nu se vorbește absolut deloc despre resursa umană din sănătate. Deci, ideea că posturile trebuie să rămână blocate rămâne. Nu se vorbește deloc despre medicamentele inovative și despre cum pot fi aduse mai repede pe piață. Știți că în România, astăzi, durează 950 de zile până când un pacient poate avea acces la inovație în industria farmaceutică, față de o medie de 100-120 de zile în Uniunea Europeană?”, a menționat Alexandru Rogobete.

Lipsa mecanismelor de finanțare și promisiunile vagi compromit învestirea Guvernului

Fostul ministru al Sănătății a mai adăugat că programul de guvernare propus nu conține măsuri concrete sau surse clare de finanțare pentru sistemul sanitar. În plus, acesta consideră că abordarea premierului desemnat Siegfried Mureșan este lipsită de substanță și nu va convinge parlamentarii să îi acorde votul de încredere.

„Nu se discută deloc despre mecanisme noi de finanțare. Acolo nu există nici măcar un obiectiv care să poată fi pus în aplicare. Este o lipsă de dorință de a face lucrurile bine, de a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor. Toate acele sintagme de tipul «când se va putea», «când economia o va permite» arată că, de fapt, este o glumă și o iresponsabilitate. Tind să cred că nu va lua voturi. Cine-l va vota pe Mureșan, care de două zile vorbește mult, dar nu spune nimic concret? Nu are un plan, nu înțelege sistemele. M-am uitat la capitolul despre sănătate și, vă dați seama, n-am ce să spun”, a declarat fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete la ”Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

România alocă cel mai mic procent din PIB pentru sănătate din Uniunea Europeană

Conform datelor oficiale Eurostat și rapoartelor din industria farmaceutică europeană, timpul mediu de așteptare pentru rambursarea unei molecule noi în România depășește 900 de zile, în timp ce în state precum Germania sau Danemarca accesul se realizează în aproximativ 120 de zile.

Din punct de vedere financiar, cheltuielile totale pentru sănătate în România se situează la 5,5% din Produsul Intern Brut, aproape la jumătate față de media europeană de 10,9%. În același timp, funcționarea unităților spitalicești este afectată de blocarea angajărilor, unde aproximativ 2.000 de medici rezidenți și specialiști nu au putut ocupa posturi vacante ca urmare a măsurilor de austeritate promovate de premierul demis Ilie Bolojan.

Rogobete a spus că România se îndreaptă spre cea mai profundă criză sanitară din ultimii ani

În urmă cu câteva săptămâni, Alexandru Rogobete a trimis avertizări asupra situației critice din sistemul sanitar și a solicitat alocarea de fonduri din sistemul de rezervă al Guvernului. Rogobete a criticat printr-un mesaj pe Facebook, afirmațiile directorului Casei de Sănătate, Horațiu Moldovan, și a atras atenția că România se îndreaptă către cea mai profundă criză sanitară din ultimii ani.

„Criza din sănătate nu este una falsă, așa cum spunea acum două săptămâni președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, când ne asigura pe toți că nu există nicio problemă, că există medicamente și că totul este rezolvat.

Este fără precedent ce se întâmplă acum în sistemul de sănătate. Alocați de urgență bani din fonduri de rezervă la dispoziția Guvernului pentru a evita cea mai mare criză din sistemul de sănătate din ultimii zece ani de zile”, a spus Alexandru Rogobete pe 16 septembrie.