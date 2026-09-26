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Alexandru Rogobete critică dur Programul de Guvernare pe sănătate: „O rușine de program”

Alexandru Rogobete critică dur Programul de Guvernare pe sănătate: „O rușine de program”
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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat dur, într-o postare pe Facebook, capitolul dedicat sănătății din noul Program de Guvernare. Potrivit acestuia, documentul nu oferă soluții concrete pentru principalele probleme ale sistemului public și se bazează, în esență, pe o filozofie a reducerii cheltuielilor.

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Lipsesc soluțiile pentru resursa umană și pentru investiții

Rogobete susține că programul nu conține măsuri clare privind resursa umană din sănătate, deblocarea posturilor din spitale sau plata și reorganizarea gărzilor. El reclamă totodată absența unor soluții pentru specialitățile deficitare și pentru menținerea personalului medical în țară.

„Unde este strategia pentru resursa umană? Unde este deblocarea posturilor din spitale? Unde este plata corectă a gărzilor și reorganizarea lor? Unde sunt soluțiile pentru specialitățile deficitare și măsurile concrete prin care păstrăm medicii, asistentele și ceilalți profesioniști în România?”, a scris Rogobete pe Facebook.

Fostul ministru mai spune că programul nu prevede investiții suficiente în infrastructura spitalicească, în secțiile ATI și UPU, în ambulatoriul de specialitate, în sistemul de transfuzii și în laboratoare, și nici o strategie reală pentru accesul pacienților la medicamente și terapii inovative.

„Unde este strategia reală pentru creșterea accesului pacienților la medicamente și terapii inovative? Unde sunt investițiile în inovație, cercetare clinică, dezvoltare și industria farmaceutică din România?”, a transmis acesta.

„Tăiem, tăiem, tăiem”: critici la adresa CNAS și a Oanei Gheorghiu

O parte distinctă a mesajului vizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Rogobete consideră că instituția ar trebui reconstruită în jurul pacientului, nu transformată într-un mecanism axat pe controlul costurilor, și critică în acest sens abordarea promovată de Ilie Bolojan și de conducerea CNAS.

„Și, mai ales, unde este reforma reală a CNAS, instituție care ar trebui reconstruită în jurul pacientului, nu doar transformată într-un mecanism de control al costurilor? […] În schimb, regăsesc prea mult din aceeași filosofie promovată de Ilie Bolojan și de conducerea CNAS: cost, grad de ocupare, reducerea capacităților considerate insuficient utilizate și presiune pe cheltuieli. Tăiem, tăiem, tăiem”, a scris fostul ministru.

Rogobete face referire și la Oana Gheorghiu, propusă pentru Ministerul Sănătății, amintind că aceasta a susținut public, înainte de a intra în zona guvernamentală, teme legate de accesul pacienților la tratament și de îngrijirea bolnavilor de cancer. El o întreabă dacă aceste priorități mai sunt regăsite în programul pe care ar urma să îl aplice.

„Ani de zile, din societatea civilă, a vorbit despre accesul pacienților la tratament, despre bolnavii de cancer, despre dreptul pacienților la standarde moderne de îngrijire și despre nevoia de schimbare a sistemului. Unde sunt toate acestea acum? […] Le-a uitat? Nu mai crede în ele? Sau au fost doar teme de campanie și comunicare ale perioadei de ONG?”, a scris Rogobete.

Rogobete afirmă că programul lui Mureșan nu aduce schimbprile necesare sistemului de sănătate

În încheierea postării, Rogobete afirmă că Programul de Guvernare nu aduce schimbarea structurală pe care, în opinia sa, sistemul de sănătate o necesită, și avertizează că politica de constrângere financiară riscă să slăbească și mai mult sistemul public.

„România nu are nevoie de încă o listă de dorințe. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, investiții, infrastructură, cercetare, inovație și acces real la sănătate.

Vă bateți joc de pacienți! Vă bateți joc de medici, asistente, infirmiere, farmaciști, kinetoterapeuți, biologi, biochimiști și întregul personal medical! RUŞINE! ”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

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