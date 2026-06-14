Crin Antonescu, prima reacție după cutremurul din PNL: Da, în PNL e o luptă. Le doresc succes conservatorilor

Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a făcut un apel la responsabilitate politică după ce liberalii s-au poziționat în „tabere” legat de nominalizarea vicepreședintelui PNL, Adrian Veștea, ca premier al României.

El a declarat pentru GÂNDUL că „da, în PNL e o luptă”. însă „dacă e și o luptă pentru identitatea partidului”, „între conservatori și soroșistii post-bășiști”, este de importanță majoră și le dorește succes conservatorilor.

În timp ce președintele PNL, Ilie Bolojan, și mai mulți lideri liberali califică decizia anunțată duminică dimineață de președintele Nicușor Dan ca „act ostil” și „încercare de rupere a PNL”, mai mulți lideri din teritoriu au anunțat că susțin această nominalizare. Între actualul șef al PNL și gruparea fidelă din jurul său și vocile liberale din teritoriu s-a creat deja o diferență de opinie legată de opțiunea președintelui.

În acest context, Crin Antonescu face un apel la responsabilitate politică.

„România e în criză. Are nevoie de cel mai bun guvern posibil, în cel mai scurt timp. Interesul imediat al României e mai important decât calculele electorale ale unui lider sau ale unui partid. Da, în PNL e o luptă. Dacă e o luptă pentru poziții de administrație, nu mă interesează. Dacă e și o luptă pentru identitatea partidului, între conservatori și soroșistii post-bășiști, e de importantă majoră si le doresc succes conservatorilor”, a declarat în exclusivitate pentru Gândul Crin Antonescu.

Anterior, fostul lider liberal s-a pronunțat că învestirea Guvernului Eugen Tomac format din miniștri tehnocrați ar fi o „glumă politică proastă”. Și ar echivala cu „demisia partidelor”.

Cine este Adrian Veștea, propus de președinte pentru funcția de premier

Adrian Veștea este unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți ai PNL. A fost primar la orașului Râșnov, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov. În luna mai a acestui an, politicianul solicita ca PNL, partidul din care face parte, să rămână la guvernare.

După rezultatul foarte slab al PNL la prezidențialele din noiembrie 2024 și demisia lui Nicolae Ciucă, Bolojan a preluat conducerea partidului. Adrian Veștea a devenit secretar general și a afirmat public că preia „alături de Ilie Bolojan” conducerea PNL.

În mai-iunie 2025, Veștea l-a promovat explicit pe Bolojan ca premier. L-a descris ca pe un om care a făcut reforme și ca pe liderul cu experiența și credibilitatea necesare pentru conducerea guvernului. Pe 19 iunie, Veștea anunța că mandatul PNL la Cotroceni era susținerea lui Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără ca Ilie Bolojan să fi fost informat în prealabil. Liderul PNL a calificat decizia drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului. Veștea a anunțat, la rândul său, că își dorește formarea unui guvern politic și că va începe discuțiile cu partidele democratice.