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De ce se prelungește învestirea noului guvern. Adrian Veştea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, iar Sorin Grindeanu anunță că PSD va decide duminică dacă va face parte din viitorul executiv

De ce se prelungește învestirea noului guvern. Adrian Veştea a amânat pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, iar Sorin Grindeanu anunță că PSD va decide duminică dacă va face parte din viitorul executiv
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Lupta pentru putere se ascute pe scena politică, iar negocierile pentru formarea Guvernului Veștea avansează cu dificultate. Premierul desemnat, Adrian Veștea, ar fi amânat depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor în Parlament.

Surse politice au declarat pentru Gândul că totuși un program de guvernare 2026-2028 ar fi intrat în posesia unor deputați și senatori. Aceleași surse susțin că AUR ar fi solicitat premierului desemnat două portofolii ministeriale în schimbul susținerii la votul din Parlament, ,,dacă ar fi membrii CSAT, cu atât mai bine”.

Sorin Grindeanu: Guvern fără USR și UDMR

După ședința PSD, Sorin Grindeanu a vorbit despre poziția partidului în negocierile pentru viitorul guvern și a precizat că deși a fost de bună credință, partidul a fost criticat de partenerii politici.

„Dacă vom mai face guvern, îl vom face fără USR! Și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR, după modul în care s-au comportat în ultimele zile. Faptul că pe Bolojan nu îl interesează economia României, că Guvernul nu are lege de abilitare și că Parlamentul este în vacanță până săptămâna viitoare nu îi mai interesează. Sunt preocupați doar de „m…e PSD!”.

Sunt preocupați doar să înjure PSD. Pe ei îi interesează să rămână în funcții. Bătălia lui personală este mai importantă”, a mai spus Grindeanu, potrivit unor stenograme publicate în presă”, a precizat liderul PSD.

Acesta le-a mai spus parlamentarilor partidului că, de fapt, ar avea toate voturile necesare pentru învestirea Guvernului Veștea, doar că își dorește să cântărească situația. Grindeanu a arătat că îl respectă pe Adrian Veștea, însă decizia finală privind participarea la guvernare nu a fost încă luată. El a explicat că programul de guvernare va fi analizat în forurile statutare ale partidului, urmând să fie adoptată o hotărâre oficială.

PSD decide duminică dacă intră la guvernare

,,Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD se va mai lăsa așteptată. Trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, să analizăm programul de guvernare. Mi-aș dori duminică după-amiază să luăm decizia dacă intrăm sau nu în guvernul Adrian Veștea. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid, e foarte important pentru români, e dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un guvern”, a declarat Sorin Grindeanu după ședința a conducerii partidului.
A fost stabilită data și ora Consiliului Politic Național al PSD. Astfel, reuniunea în care social-democrații vor decide dacă participă sau nu la guvernare este programată pentru duminică, începând cu ora 16:00.

„Este important ca lucrurile să se facă rapid, dincolo de orgolii și „ambiții mesianice” manifestate de unii și de alții. Din punct de vedere economic, administrativ și social, România are nevoie de un guvern”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat amână pentru luni componența viitorului guvern

Pe de altă parte, premierul desemnat, Adrian Veştea, era așteptat să depună astăzi, la Parlament, programul de guvernare şi lista noului Cabinet. Potrivit unor surse Gândul, acest lucru se va întâmpla abia luni.

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