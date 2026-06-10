Fostul ministru al Transporturilor explică în ce condiții va susține PSD Guvernul Tomac

În contextul celei de-a treia zi de consultări între Eugen Tomac și liderii politici, privind întrunirea unei majorități în Parlament pentru noul Guvern, Ciprian Șerban (PSD) fostul ministru al Transporturilor, a reiterat principalele aspecte în funcție de care social-democrații îl vor susține pe premierul desemnat.

După ce consultările cu liderii PNL, USR și UDMR s-au finalizat cu o evidentă reținere față de sprijinirea Guvernului Tomac, social-democrații trasează condițiile în care ar fi dispuși să-i acorde votul în Parlament.

PSD își menține ferm poziția împotriva măsurilor de austeritate și solicită, printre altele, creșterea veniturilor mici și medii și eliminarea privilegiilor, potrivit social democratului Ciprian Șerban.

„PSD a subliniat încă de la început că sprijinul pentru noul Guvern depinde de un program de guvernare coerent, construit pe principiile pe care partidul le-a urmărit și aplicat cu prioritate: protejarea cetățenilor, susținerea mediului de afaceri — în special a micilor întreprinzători — și fără politici de austeritate. Cerem măsuri clare privind creșterea veniturilor mici și medii, reguli egale, eliminarea privilegiilor și interzicerea cumulului pensiilor speciale cu salariul, alături de stimulente pentru investiții, agricultură și inovare. Susținerea #PSD este condiționată de asumarea acestor direcții și de angajamentul Guvernului pentru stabilitate economică, echitate socială și dezvoltare sustenabilă”, a transmis Ciprian Șerban.

Eugen Tomac ar urma să continue programul de guvernare al lui Ilie Bolojan

Eugen Tomac mai are doar câteva zile la dispoziție pentru a obține o majoritate în Parlament, pentru crearea noului Guvern. După două zile de consultări cu partidele politice, Eugen Tomac s-a întâlnit, miercuri dimineață, cu președintele Nicușor Dan, precizează surse Gândul. Dialogul s-a concentrat pe stabilirea listei finale cu miniștrii noului Guvern. Programul de guvernare al lui Eugen Tomac ar urma să preia liniile programului de guvernare al lui Ilie Bolojan, mai susțin sursele noastre, mai precizează aceleași surse.

Tomac a declarat, la Parlament, după o nouă întâlnire cu reprezentanții minorităților naționale, că este pregătit de compromisuri pentru a ajunge la Palatul Victoria.

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