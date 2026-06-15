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Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD

Negocieri pentru Guvernul Veștea. Premierul desemnat se va consulta mâine cu liderii PSD
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Marți, 16 iunie 2026, debutează consultările formale cu PSD pentru susținerea Guvernului Adrian Veștea. Premierul desemnat de Nicușor Dan urmează să se întâlnească mâine cu liderii social-democrați, pentru a-i convinge să-i acorde votul pentru învestitură.

Duminică dimineață, 14 iunie 2026, Adrian Veștea a fost desemnat de Nicușor Dan în poziția de premier. La scurt timp după acest anunț, a urmat un val de reacții pro și contra. Politicianul, fost primar al orașului Râșnov și fost ministru al Dezvoltării, a transmis și primele declarații, după numirea președintelui României. Vezi AICI cine e Adrian Veștea și care este relația cu Ilie Bolojan.

Adrian Veștea

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan

Adrian Veștea se va consulta mâine cu liderii PSD

Premierul desemnat, Adrian Veștea, urmează să discute marți (16 iunie) cu liderii PSD pentru a obține sprijinul necesar la votul de învestitură. Decizia vine după consultările interne ale social-democraților, conduse de Sorin Grindeanu, privind susținerea candidaturii anunțate de Nicușor Dan. În cadrul ședinței Consiliului Politic Național, președintele PSD solicitase facțiunii politice un „mandat larg de negociere” în privința noului premier desemnat.

Pentru învestirea sa în funcția de premier, însă, trebuie să primească minimum 233 de voturi „pro”, scrie Mediafax.

Vezi AICI stenogramele din ședința PSD.

Într-o postare pe Facebook, Adrian Veștea a avertizat asupra dezinformărilor din jurul formării guvernului. El a susținut că „fermele de boți s-au activat masiv”, după desemnarea lui. Acuză că acestea ar încerca să „distorsioneze realitatea”. Vezi AICI ce a spus.

Altfel, Dominic Fritz, președintele USR, a susținut la Antena 3 CNN că facțiunea sa politică nu dorește să intre la guvernare cu PSD. Despre desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier a aflat duminică dimineață. După numirea sa, Dominic Fritz nu a fost contactat de Adrian Veștea. Vezi AICI declarațiile.

Sursă foto: Mediafax Foto; Administrația Prezidențială

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