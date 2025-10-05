Nicușor Dan își schimbă echipa de la Cotroceni. Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți CONSILIERI prezidențiali

Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan. Totodată, Ludovic Orban este, de asemenea, vehiculat pentru un post de consilier prezidențial, potrivit surselor G4Media.

Un alt nume vehiculat pentru un post de consilier prezidențial este diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Și Theodor Paleologu ar fi pe listă.

În acest context, atât Cristian Diaconescu (consilier prezidențial – Departamentul Securităţii Naţionale – Coordonatorul Cancelariei Președintelui României), cât și Luminița Odobescu (consilier prezidențial – Departamentul Afaceri Europene) își vor părăsi funcțiile luna viitoare.

Cine este Cosmin Soare Filatov și Marius Lazurca

Soare Filatov are experiență în domeniul dreptului public și a colaborat, în trecut, cu diverse instituții centrale și organizații internaționale.

Conform unui decret publicat în Monitorul Oficial, Marius Lazurcă, diplomatul pe care președintele Nicușor Dan l-a propus liderilor coaliției pentru șefia SIE, a fost rechemat de șeful statului din postul de ambasador în Mexic.

Marius Gabriel Lazurca și-a asumat mandatul de ambasador al României în Mexic în data de 4 martie 2021, după prezentarea copiilor scrisorilor sale de acreditare.

Diplomat de carieră cu o lungă experiență în misiuni bilaterale, Marius Gabriel Lazurca a îndeplinit succesiv mandate de ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020). Ca Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), ambasadorul Lazurca a dobândit o experiență relevantă și în diplomația multilaterală.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, au primit cu răceală propunerile lui Nicușor Dan, respectiv avocatul Gabriel Zbârcea la SRI și diplomatul Marius Lazurcă la SIE, spun sursele G4Media.

