ALEGERI ÎN CEHIA | Rezultate Parțiale. Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți, al fostului premier Babis, a câștigat alegerile. Ar fi o a doua victorie a trumpismului în Europa, după Polonia. Andrej Babis, un apropiat al lui Viktor Orban se opune ajutorării Ucrainei

04 oct. 2025, 18:50, Știri externe
Alegerile parlamentare din Cehia s-au încheiat sâmbătă, după două zile în care alegătorii și-au putut exprima opțiunea de vot.

Cu peste 90% din voturi deja numărate, se pare că partidul populist de dreapta ANO, al fostului prim-ministru miliardar Andrej Babis, auto-descris ca fiind „trumpist” și care se opune continuării acordării de asistență militară pentru Ucraina, a obținut 36% din voturi, scrie Deutsche Welle.

ANO se traduce prin „Da”, dar este și un acronim pentru Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți. Coaliția de centru-dreapta Spolu (Împreună), condusă de prim-ministrul Petr Fiala, a obținut  22,4% din voturile numărate până acum.

Partidul Libertății și Democrației Directe (SPD) a obținut 8,1%, Pirații 7,9%, iar Șoferii Înșiși 6,9%. Mișcarea „Ajunge!” (Stačilo!) a rămas sub pragul de cinci procente, cu 4,6%, transmite Radio Praga.

Alegerile din Cehia influențate de crizele din ultimii ani

Cehii au îndurat creșteri ale inflației după pandemia de COVID și invazia Rusiei în Ucraina și și-au revenit lent după una dintre cele mai grave scăderi ale veniturilor din Europa, notează Reuters.

Acest lucru, precum și câteva scandaluri de corupție, au afectat coaliția Spolu a premierului Petr Fiala și pe aliații săi liberali din guvern, care s-au concentrat pe o reducere treptată a deficitului bugetar.

Babis, al cărui partid ANO a avut un avans de două cifre în majoritatea sondajelor de opinie, este un aliat al premierului naționalist al Ungariei, Viktor Orban, în grupul Patrioți pentru Europa din Parlamentul European.

Babis, care a fost anterior prim-ministru între 2017 și 2021, a adoptat o linie ambivalentă în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei – o îndepărtare de guvernul lui Fiala, care a sprijinit Kievul pe tot parcursul războiului cu Rusia, notează sursa citată.

Babis, în vârstă de 71 de ani, s-a angajat să pună capăt ajutoarelor umanitare pentru Kiev. ANO dorește ca NATO și UE să se ocupe de ajutorul acordat Ucrainei și s-a abținut în unele voturi din Parlamentul European care au susținut Kievul și candidatura sa la UE, față de care Babis s-a opus public în trecut.

Ce urmează

Deși se pare că ANO a ieșit învingător, este puțin probabil să câștige o majoritate absolută, ceea ce înseamnă că Babis ar fi obligat să formeze o coaliție.

Un partener probabil ar fi partidul de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD), care a înregistrat sâmbătă în sondaje aproximativ 12%.

Observatorii spun că SPD a cheltuit mult mai mult decât toate celelalte partide pe publicitate online. De asemenea, formațiunea este acuzată că folosește conturi TikTok pentru a „răspândi sistematic propagandă pro-rusă și a sprijini partidele anti-sistem prin manipulare”.

Drept urmare, Comisia Europeană a convocat joi o „reuniune de urgență” cu operatorii TikTok, ceea ce a dus la eliminarea „mai multor boți” de pe platformă „în contextul alegerilor din Cehia”.

